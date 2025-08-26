En la pandemia, como lo ideal era evitar esos elementos que muchas personas pudieran tocar para no contagiarse, los códigos QR se volvieron una constante, ya que cada persona usaba su celular para leer el menú y elegir su plato favorito.

Aunque en su momento fue muy útil, muchas personas consideran que hoy por hoy ya no es necesario y que las cartas normales deberían volver por completo, ya que estas son más fáciles de manipular, se ven mejor y la experiencia es más interesante.

Además, ahora hay una situación con estos códigos que han puesto en riesgo los datos y la seguridad digital de los consumidores, ya que los delincuentes, como casi siempre, están desbordados buscando cómo afectar a los ciudadanos.

Cómo están estafando con los códigos QR en Colombia

Según informó el periodista Juan Diego Alvira, actualmente en la W Radio, los delincuentes aprovechan cualquier momento para pegar un código encima del que ya está en la mesa.

Cuando los clientes entran a ese código, pueden perder sus datos debido a la instalación de un malware o que les piden datos personales, los cuales muchos brindan, y ahí salen los problemas, pues ya varias personas han perdido todo el dinero de sus cuentas bancarias por esta situación.

🚨🇨🇴OJO CON LOS CÓDIGOS QR Nueva modalidad de robo, donde te pueden vaciar tus cuentas bancarias 👇 pic.twitter.com/RCQdfr6crB — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) August 21, 2025

Esta práctica se conoce como ‘pishing’ y es un peligro porque debido a las acciones de los clientes, los delincuentes aprovechan para sacar datos que luego venden o dinero de las cuentas bancarias, haciendo muy difícil su ubicación y, por eso mismo, la recuperación del mismo.

Ante esto, lo que recomiendan las autoridades es, siempre que se pueda, pedir la carta en físico o, en su defecto, revisar bien el código que está pegado en la mesa para verificar que no tenga un sticker puesto encima, ya que ese podría ser el falso que pusieron los delincuentes.

