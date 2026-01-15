La pugna familiar por la empresa líder en el comercio de pollos en Colombia Mac Pollo se ha transformado en una batalla judicial que ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y hasta Panamá. La empresa hace parte del conglomerado AVSA S.A. mientras que el enfrentamiento se produce entre Ernesto Serrano, uno de los fundadores de la compañía y dueño del 47 % de las acciones, y su sobrino Guillermo Serrano Liévano, quien actualmente posee las acciones mayoritarias, como ha informado revista Semana.

La disputa explotó en la asamblea del 11 de marzo, cuando a Ernesto Serrano se le negó el acceso a los informes financieros antes de su aprobación, lo cual constituye una violación de sus derechos como accionista. La negativa se considera incompatible con las regulaciones de las sociedades y ha recibido reproches por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá debido a ciertas irregularidades en las actas, que han sido rechazadas varias veces por un desfase sin explicación de más de 1.400.000 acciones, perjudicando así la validez de las decisiones y la estructura de control, según el citado medio.

Un informe forense de Alianza CFC revela que hay inconsistencias históricas en la distribución de las acciones de la empresa. Según el informe, en la Escritura Pública 7960 de 1997, William Serrano Pinto, padre de Guillermo, se atribuyó el 43,66% de las acciones, “pese a poseer 32.450.320, inferiores a las 34.548.715 de Ernesto, lo que equivale matemáticamente a un imposible 36% real”, cuestionando así la composición accionaria del grupo empresarial desde sus inicios.

La Superintendencia de Sociedades dictaminó que todos los accionistas deben actuar en conjunto, contradiciendo las declaraciones públicas de los Serrano Liévano, quienes negaban poseer el control de Poultry and Foods International Corporation (Panamá), de acuerdo con el informe periodístico.

“El abogado de Ernesto [Serrano], Mauricio Pava Lugo, señaló que su cliente solo busca transparencia y acceso a la información clave para la seguridad jurídica”. Además, desde Bogotá se ha producido una alerta de posibles conflictos de interés por el papel de Guillermo en Fenavi, que maneja recursos parafiscales supervisados por la Contraloría, aunque de momento no se lleva a cabo ninguna investigación formal.

La pelea por el control de Mac Pollo ha dejado de ser una disputa privada y ahora se ha convertido en una preocupación institucional que puede afectar la estabilidad de una empresa que genera gran cantidad de empleos en Colombia.

