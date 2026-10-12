Trabajar menos días sin sacrificar los ingresos del hogar podría convertirse en una posibilidad gracias a la inteligencia artificial (IA). Esa es la visión de Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien considera que los avances tecnológicos podrían elevar la productividad y cambiar la manera en que las personas organizan su vida laboral. El empresario planteó que algunas familias podrían mantener su nivel de vida con menos horas de trabajo o con un solo ingreso.

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Durante una entrevista con Fox News, emitida el miércoles por la noche, Bezos conversó con el presentador Bret Baier sobre el impacto de esta tecnología en el empleo. En ese espacio, aseguró que una persona podría llegar a pensar: “Puedo mantener a mi familia trabajando tres días a la semana”, expresó.

El multimillonario también señaló que, en hogares donde dos personas trabajan, los aumentos de productividad podrían permitir que una de ellas dejara su empleo sin que la familia dependiera necesariamente de dos salarios. Sin embargo, no presentó detalles concretos sobre cómo se alcanzaría ese escenario ni cuándo podría convertirse en una realidad.

Sus declaraciones también abordaron los temores por la desaparición de puestos de trabajo. Bezos reconoció que “muchas personas inteligentes están pronosticando” pérdidas laborales asociadas con la IA, pero manifestó su desacuerdo: “Simplemente no estoy de acuerdo con esas personas inteligentes”, afirmó.

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Baier también le preguntó por los recortes de aproximadamente 30.000 puestos de trabajo en Amazon durante los últimos 12 meses. Bezos atribuyó esa reducción a la contratación acelerada de personal y al crecimiento de la plantilla durante la pandemia de COVID-19.

Otro asunto de la entrevista fue la posibilidad de una burbuja tecnológica. “Lo que sucede en estas burbujas industriales… los especuladores pueden perder dinero porque están invirtiendo en todas estas cosas. Pero los inventos no desaparecen cuando la burbuja estalla”, explicó Bezos.

Sobre si actualmente existe una burbuja de IA, respondió: “Es muy difícil saberlo. Lo que sí sé es que la tecnología es real”.

Finalmente, al hablar del término ‘Superinteligencia’, propuesto por Donald Trump, Bezos afirmó: “Me gusta SI porque artificial no es algo muy halagador… Nadie quiere un edulcorante artificial ni un saborizante artificial. Artificial significa, en cierto modo, falso”, agregó.

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