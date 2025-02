En una charla ofrecida en 2018 en The Economic Club of Washington, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, compartió una práctica fundamental que aplica en su vida profesional: no programar reuniones importantes después de las 5 de la tarde.

Según Bezos, el desgaste acumulado durante el día afecta la calidad de las decisiones, lo que puede derivar en errores o en discusiones poco productivas.

El empresario destaca que los momentos de mayor cansancio no son los mejores para abordar temas cruciales. En lugar de arriesgarse a tomar decisiones apresuradas o poco reflexivas, prefiere posponer esas reuniones para la mañana siguiente, cuando las mentes están más despejadas y listas para enfrentar desafíos complejos.

Cómo es un día de Jeff Bezos

Bezos organiza su día en función de los periodos en los que tiene más energía y claridad mental. Sus mañanas suelen comenzar con actividades personales como leer el periódico, desayunar en familia y disfrutar de un momento tranquilo. Luego, reserva las primeras horas laborales para reuniones clave, especialmente alrededor de las 10 de la mañana, un horario que considera óptimo para analizar problemas y tomar decisiones estratégicas.

Este enfoque no solo le permite mantener un equilibrio entre lo personal y lo profesional, sino que también maximiza su capacidad de liderazgo al aprovechar los momentos más productivos del día.

Cómo hacer que las reuniones sean más efectivas

Bezos también es conocido por su ‘regla de las dos pizzas’, una estrategia simple pero poderosa: las reuniones no deben incluir más personas de las que podrían alimentarse con dos pizzas. Esto garantiza que las discusiones sean más dinámicas y se eviten distracciones generadas por grupos grandes.

Las reuniones con demasiados participantes tienden a extenderse innecesariamente, lo que afecta la productividad general. Al limitar el tamaño del equipo, Bezos asegura que las discusiones sean más enfocadas y que las decisiones se tomen con mayor rapidez.

Esta filosofía no solo impacta la forma en que Bezos organiza su tiempo, sino que también influye en la cultura laboral de Amazon. Priorizar horarios estratégicos para reuniones y evitar la acumulación de tareas al final del día refuerza un ambiente de trabajo eficiente y enfocado en resultados.

Además, estas prácticas contribuyen al bienestar de los empleados, reducen el estrés y fomentan un uso más efectivo de los recursos. En última instancia, la estrategia de Bezos demuestra que trabajar inteligentemente, en lugar de trabajar más, es clave para alcanzar el éxito empresarial.

De esta manera, el líder de Amazon deja en claro que la clave de un día productivo radica tanto en el manejo del tiempo como en la energía con la que se enfrentan las decisiones más importantes.

