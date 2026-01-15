Varias empresas empezaron muy movido el año nuevo y apuestan por renovaciones en sus plantas, en sus procesos y hasta en experiencias para llevar sus negocios a otros niveles.

Esto, a todas luces, representa cambios en su planta de personal y en algunos puestos considerados como estratégicos para el funcionamiento del negocio. Las movidas, en su mayoría, van desde la parte alta de la organización.

Ese es el caso de la empresa Haleon, que nombró como presidente de Latinoamérica a Andrés González, que se encargará de la estrategia regional de autocuidado. Vale recordar que esta empresa se especializa en productos para la salud e incluye marcas como Dolex, Advil, Sensodyne y Centrum, entre otros.

Google anuncia cambio en su gerencia general en Colombia

Otra compañía que apuesta por la renovación es el gigante tecnológico Google, que designó a Angela Pinzon como la nueva gerente general de Google Cloud Colombia.

La ejecutiva “posee una amplia trayectoria en el rubro tecnológico y forma parte de Google Cloud desde 2023 donde se desempeñó como Field Sales Manager liderando el equipo local. Hoy asume este nuevo desafío con el objetivo de potenciar la innovación y el desarrollo digital de las empresas colombianas reportando a Fernando Mollón, Head de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Centroamérica y el Caribe para Google Cloud”, explicó la multinacional.

De acuerdo con la compañía, la ejecutiva ingresó a Google Cloud en el año 2023, se desempeñó como Field Sales Manager y posee una amplia experiencia en la industria de servicios y tecnologías de la información. Previamente, ocupó roles gerenciales en destacadas compañías como SAP, SAS y PWC.

Cambios en empresas de Colombia en este 2026

Una tercera empresa que anuncia cambios por estos días es Novo Nordisk Colombia, que designó a Natalia Pereira como su nueva gerente general. El propósito es que, a través de su liderazgo, se apalanque el crecimiento del negocio, la innovación en salud y el fortalecimiento del talento.

Según destaca el diario Portafolio, esta multinacional farmacéutica quiere definir una nueva ruta de su estructura directiva en Colombia, de cara a los desafíos que hoy tiene esa industria, una de las más golpeadas por las decisiones del Gobierno en torno al sector salud.

