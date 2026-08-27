La reforma pensional, aprobada en 90% por la Corte Constitucional, abre un escenario de transición para millones de colombianos que no quedarían cobijados por las nuevas reglas del sistema.

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Según estimaciones preliminares de Asofondos, hasta 3 millones de personas podrían ingresar al régimen de transición.

Este grupo estaría conformado por trabajadores que, al momento de entrada en vigencia de la reforma, prevista para el 1 de abril de 2027, tengan al menos 900 semanas cotizadas en el caso de los hombres y 750 semanas para las mujeres. Quienes cumplan con estos requisitos conservarán las condiciones del régimen anterior y no estarán sujetos a las nuevas reglas pensionales.

El régimen de transición también les permitirá tomar una decisión sobre el sistema en el que desean pensionarse.

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Estas personas podrán acceder a la doble asesoría y evaluar si les conviene permanecer en el régimen público administrado por Colpensiones o trasladarse al sistema privado de fondos de pensiones. El traslado deberá realizarse teniendo en cuenta que se encuentren a 10 años o más de la edad de pensión.

La cifra de hasta 3 millones de beneficiarios todavía es preliminar. Asofondos adelanta un análisis para determinar cuántas personas cumplirían finalmente las condiciones exigidas, especialmente después de que la Corte Constitucional reactivara gran parte de la reforma pensional.

Colpensiones también realiza sus propias proyecciones para establecer el número de afiliados que llegarían al régimen de transición. El cálculo deberá considerar tanto a quienes ya cumplen el requisito de semanas como a quienes podrían alcanzarlo antes del 1 de abril de 2027.

Así, la entrada en vigencia de la reforma marcará una división entre quienes estarán cobijados por las nuevas reglas y quienes conservarán las condiciones anteriores gracias al régimen de transición.

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