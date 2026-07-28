Cinco años después de dirigir su último partido como entrenador, Zinedine Zidane volverá al fútbol desde el banquillo con uno de los retos más importantes de su carrera porque conducirá la selección de Francia, que inicia un nuevo ciclo tras la salida de Didier Deschamps.

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(Vea también: Eliminación de Francia en Mundial 2026 dejó bombazo: se va el DT y ya se sabe el reemplazo)

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el exentrenador del Real Madrid será el encargado de liderar al equipo, según informó L’Équipe, una posibilidad que durante años fue objeto de rumores y que finalmente se concretó después del Mundial de 2026.

Para el exmediocampista, campeón del mundo con Francia en 1998, el nombramiento representa un nuevo capítulo en una trayectoria en la que ya dejó huella como futbolista y también como técnico. Desde que terminó su segunda etapa en el Real Madrid, en 2021, había permanecido alejado de los banquillos mientras esperaba un proyecto que lo convenciera.

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Su estreno en el banquillo francés está previsto para el 25 de septiembre, cuando la selección enfrente a Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA. Días después dirigirá su primer encuentro como local frente a Italia, compromisos que marcarán el inicio de un proceso con el que Francia buscará llegar en plena forma a la Eurocopa de 2028 y posteriormente al Mundial de 2030.

Zidane afrontará este desafío después de consolidarse como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol europeo. Durante su paso por el Real Madrid conquistó, entre otros títulos, tres Ligas de Campeones consecutivas, un logro inédito en la era moderna del torneo, además de levantar dos campeonatos de LaLiga y varios trofeos internacionales.

Les premiers mots de Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus, envers toutes les personnes qui luttent contre les incendies en France pic.twitter.com/AKrFllPW3b — L’Équipe (@lequipe) July 28, 2026

¿Por qué Didier Deschamps dejó la selección de Francia?

La salida de Didier Deschamps no obedeció a una destitución. El entrenador ya había anunciado, meses antes del Mundial de 2026, que dejaría el cargo una vez finalizara el torneo, al considerar que su ciclo al frente de la selección francesa había llegado a su fin.

Deschamps dirigió a Francia durante 14 años, periodo en el que disputó 185 partidos y conquistó la Copa del Mundo de 2018 y la Liga de Naciones 2020-2021. Además, llevó al equipo a las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Catar 2022, consolidándose como el seleccionador con más victorias en la historia del combinado nacional.

En enero de 2025, el técnico explicó que su decisión no estaba relacionada con los resultados deportivos, sino con el convencimiento de que era el momento adecuado para cerrar una etapa. “Todo tiene un final”, manifestó entonces al confirmar que no renovaría su contrato más allá de la Copa del Mund

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