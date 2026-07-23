La Federación Francesa de Fútbol (FFF) puso fin a la incertidumbre sobre el futuro de su selección al confirmar que el próximo 28 de julio presentará oficialmente al nuevo entrenador del equipo nacional, quien asumirá el reto de reemplazar a Didier Deschamps.

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El anuncio fue realizado por la propia FFF, que informó que su presidente, Philippe Diallo, ofrecerá una rueda de prensa a partir de las 11:00 de la mañana (hora local) en la sede de la Federación, una vez finalice la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo.

Aunque el comunicado no revela el nombre del nuevo seleccionador, todo apunta a que el elegido será Zinedine Zidane, quien desde hace varios meses aparece como el principal candidato para asumir las riendas del conjunto francés.

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Zidane, el gran favorito para reemplazar a Deschamps

El exentrenador del Real Madrid es señalado desde hace tiempo como el candidato natural para dirigir a la selección francesa, gracias a su exitoso recorrido en los banquillos y a su historia como una de las mayores leyendas del fútbol del país.

De confirmarse su nombramiento, Zidane iniciaría una nueva etapa al frente de la selección absoluta, reemplazando a Didier Deschamps, quien puso fin a un ciclo que estuvo marcado por importantes logros al mando de los ‘Bleus’.

La presentación será transmitida en vivo

La Federación Francesa también informó que la rueda de prensa será transmitida en directo a través del canal oficial de YouTube de la FFF, donde Philippe Diallo presentará al nuevo seleccionador y responderá las preguntas de los medios de comunicación.

Aunque la Federación mantiene reserva sobre la identidad del técnico hasta el acto oficial, la expectativa en Francia gira alrededor de Zinedine Zidane, cuyo nombre ha tomado fuerza como el llamado a liderar el nuevo proyecto deportivo de una de las selecciones más poderosas del mundo.

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