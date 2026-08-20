Algunas horas después de que terminó el encuentro entre Independiente Santa Fe y River Plate, el equipo bogotano emitió un comunicado informando el estado de salud del mediocampista Daniel Torres, quien había salido en camilla y llevado en ambulancia hasta el hospital luego de chocarse con su arquero en el partido contra River Plate.

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Daniel Torres fue retirado en ambulancia del estadio, luego del choque con Asprilla, ojalá no sea nada grave. @SantaFe #santafe pic.twitter.com/FQWIZY38MG — Juan Camilo López (@juancalopezs_) August 20, 2026

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En el comunicado, el equipo dio un parte de tranquilidad, asegurando que lo más probable es que reciba el alta médica en las próximas horas.

Lo primero que explicó el equipo es que el jugador “presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma”.

Y agregó: “Los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad. Actualmente se encuentra bajo observación clínica y según evaluación por neurología será dado de alta en las siguientes horas”.

Esta es una buena noticia, teniendo en cuenta que el golpe que sufrió el jugador fue muy fuerte, mientras que su compañero simplemente sufrió de una contusión en la costilla, por lo que se espera que esté en las mejores condiciones para el próximo encuentro.

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Torres, por su parte, lo más seguro es que no juegue el siguiente encuentro frente al América de Cali, pero si sigue progresando bien, viajaría a Buenos Aires para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que será el próximo miércoles, 26 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

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