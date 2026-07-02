España confirmó su candidatura en el Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente dominó de principio a fin a Austria, se impuso por 3-0 en Los Ángeles y aseguró su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Portugal y Croacia.

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Aunque el marcador terminó siendo amplio, el compromiso exigió paciencia para romper la resistencia del conjunto dirigido por Ralf Rangnick, que durante buena parte del primer tiempo logró sostener el empate gracias a la destacada actuación de su arquero Alexander Schlager.

España encontró el premio tras insistir durante todo el primer tiempo

Desde el pitazo inicial, España monopolizó la posesión y buscó generar peligro especialmente por el costado derecho, con un activo Lamine Yamal. El joven extremo avisó apenas en el primer minuto con un remate cruzado y, más adelante, volvió a exigir a Schlager con un disparo casi sin ángulo.

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Austria también respondió en algunos momentos. Gregoritsch estuvo cerca de abrir el marcador con un centro que pasó frente a la portería española y Sabitzer intentó sorprender con algunas aproximaciones, aunque sin demasiado éxito.

El arquero austriaco se convirtió en figura al negarle el gol en varias oportunidades a Oyarzabal y Lamine Yamal. Incluso, un tanto convertido por Marc Cucurella fue invalidado por una falta en el área tras la revisión arbitral.

Cuando parecía que el descanso llegaría con empate, apareció la recompensa para la insistencia española. A los 36 minutos, Cucurella envió un preciso centro raso que encontró a Mikel Oyarzabal, quien definió cruzado para poner el 1-0 antes del entretiempo.

Pedro Porro amplió la ventaja y España sentenció la clasificación

Austria intentó adelantar sus líneas en el complemento, pero España mantuvo el control del balón y administró la ventaja con inteligencia.

La tranquilidad definitiva llegó a los 65 minutos. Cucurella volvió a ser protagonista iniciando una gran acción colectiva que terminó con un centro de Álex Baena para la aparición sorpresiva de Pedro Porro, quien definió dentro del área para establecer el 2-0.

Con el resultado prácticamente asegurado, los dirigidos por Luis de la Fuente, quién dio favorito a Colombia en el torneo, siguieron creando opciones. Ferran Torres desperdició una clara ocasión al intentar asistir a un compañero cuando tenía espacio para rematar, mientras Lamine Yamal estuvo muy cerca de sumarse a la goleada.

Oyarzabal firmó el doblete y España ya piensa en los octavos

Cuando el encuentro entraba en el tiempo de reposición, España encontró el premio definitivo. Mikel Oyarzabal volvió a aparecer para marcar su segundo gol y sellar el 3-0, confirmando una actuación muy sólida del conjunto español.

Así fue el partido:

Con esta victoria, la ‘Roja’ avanza con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026, donde ahora espera por el vencedor de la llave entre Portugal y Croacia.

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