El español Jonathan Risueño, técnico de Patriotas Boyacá, se refirió a la situación que vivió con el jugador Santiago Córdoba, autor del gol del triunfo de su equipo 1-0 este martes ante Orsomarso, a quien sustituyó tras un reclamo del jugador, pese a marcar un gol. En diálogo con El VBar Caracol, Risueño le restó presión a lo sucedido.

En la transmisión de televisión quedó registrado el cruce de palabras, todo en menos de 30 minutos. Inicialmente Risueño le pidió a Córdoba cumplir con unas indicaciones o lo reemplazaría, a lo que el futbolistas, tras marcar el único tanto del encuentro, le respondió diciéndole “sácame ahora”, siendo sustituido y saliendo pateando y empujando todo a su alcance.

Al respecto, el español comentó: “nada que no haya ocurrido hace muchas veces, es verdad que la gente está hablando de ello, creo que la gente debería hablar del buen papel del equipo, de la victoria y no de estas cosas, pero entiendo que el mundo es así y que a la gente le gustan más este tipo de cosas”.

Y añadió: “realmente es una situación que el que está dentro del mundo del fútbol la ve, no habitualmente, pero sí que se ha visto bastante. El jugador estaba en el terreno de juego y se le da una indicación de que presione más rápido y él se dirige hacia el banquillo y al cuerpo técnico y nos levanta los brazos y nos dice que lo estaba haciendo bien. Nosotros consideramos que no y procedimos a hacer el cambio y justo cuando el jugador iba a salir del campo de juego, toma el balón y hace gol, nosotros seguimos con la decisión que ya habíamos tomado de sacarlo del terreno de juego, porque pensamos que el gol no cambia nada, que nosotros entrenamos a chicos que son muy jóvenes y también los tenemos que formar en el aspecto mental y disciplinario, que en el terreno de juego estén centrados en jugar, aparte de lo deportivo, también tenemos que primar que el jugador se comporte bien en el terreno de juego, respete al cuerpo técnico, a sus compañeros y a todos los integrantes del equipo”.

No obstante, hizo la claridad: “a partir de ahí creo que es justo que Córdoba es un buen chico, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse en algún momento y que muchas situaciones se vieron ya en el mundo del fútbol, un jugador que está sin revoluciones, está un poco nervioso, sale del terreno de juego y la semana que viene va a jugar como si no hubiera pasado nada, no creo que haya que darle más vueltas”.

Con el triunfo, Patriotas, que tuvo un jugador en microciclo de la Selección en julio, llegó a la octava posición de la tabla con 15 puntos y un partido menos. “Llevamos una racha positiva, está el equipo recuperando posiciones en la tabla. Con la esperanza de meternos en los ocho y poder pelear por el ascenso”, comentó sobre su campaña en el equipoo Risueño.

Finalmente, comentó del fútbol colombiano: “ya estuve el año pasado aquí en Colombia entrenando, hay un talento muy grande en el jugador colombiano, lo que yo estoy intentando implementar es el entendimiento del juego. No solo aquí en Colombia, sino en todos los países a nivel mundial hay mucho margen de mejora y eso es en lo que me enfoco, que entiendan bien el juego”.