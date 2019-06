green

“Fue una brillante presentación, necesitábamos quien nos ordenara [Queiroz] porque los jugadores son casi los mismos [que tenía Pékerman]”, apuntó Carlos Antonio Vélez en Antena 2.

Posteriormente, dijo que Queiroz hizo que Colombia fuera un “equipo, serio, corto, intenso, que sabía qué era lo que quería”, dando a entender que en la era de Pékerman esto no se veía.

Y continuó con los dardos al anterior entrenador de Colombia: “Hace mucho no le ganábamos con autoridad a un grande, hace mucho no le hacíamos goles a Argentina, hace mucho no teníamos una presentación colectiva tan buena”.

“Le ganamos a Argentina con gran trabajo táctico y técnico. Cumpliendo con las obligaciones”, añadió.

Además, destacó como figura al volante Wilmar Barrios, criticado en el pasado por él mismo: “Fue laboriosos, sensato y prudente, parece que ahora [en la era Queiroz] le están enseñando a perfilarse”.