Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) fue el epicentro del 12.º Encuentro Departamental de Turismo de Naturaleza, un evento destacado que reunió a distintos actores comunitarios y emprendedores interesados en fortalecer la promoción de la diversidad natural y cultural presente en la región. De acuerdo con información consolidada por Noticiero 90 Minutos, la jornada sirvió como plataforma ideal para el diálogo, el intercambio de experiencias y la exhibición de iniciativas enfocadas en ofrecer bienes y servicios sostenibles.

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Durante el evento, la participación de comunidades indígenas provenientes del Cauca fue resaltada por Germán Morales, director de la Escuela de Turismo de la UAO. Morales hizo énfasis en el papel estratégico que tiene el turismo para el desarrollo de los territorios, ya que permite visibilizar el trabajo colectivo y fomenta la dinamización de las economías locales. En ese sentido, la feria se consolidó como un espacio para mostrar proyectos con un enfoque relevante hacia la responsabilidad social y ambiental.

Entre las iniciativas que obtuvieron mayor notoriedad se encuentra Deep Cacao, una marca liderada por Oscar Fernando Pulgarín. Esta empresa familiar centra su labor en la transformación integral del cacao bajo el concepto bean-to-bar (del grano a la barra), lo cual implica que gestionan el proceso completo desde el cultivo hasta el producto final. Deep Cacao no solo incentiva la sostenibilidad, sino que también apoya de forma activa a familias del municipio de Roldanillo, acompañándolas en su proceso de transformación productiva.

Por otro lado, la oferta de turismo de naturaleza desde la perspectiva antigua y comunitaria tuvo un embajador en Emerson Quirama, integrante de la guardia indígena y guía informativo. Quirama presentó rutas turísticas diseñadas para el contacto directo con espacios verdes y experiencias ligadas al termalismo, es decir, actividades basadas en las propiedades de las aguas termales.

El encuentro cerró con una reflexión sobre la necesidad de consolidar alianzas estratégicas y visibilizar los esfuerzos de quienes trabajan por fortalecer el turismo natural y exaltar la riqueza biológica y cultural de los territorios. Según Noticiero 90 Minutos, la integración entre academia, sector privado y autoridades tradicionales confirma que la articulación comunitaria es esencial para un turismo responsable y con visión a largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoya el turismo de naturaleza al desarrollo local en el Valle del Cauca?

En el marco del 12.º Encuentro Departamental de Turismo de Naturaleza, se enfatizó que el turismo representa un sector clave para dinamizar las economías regionales, visibilizar iniciativas colectivas y fomentar el bienestar de las comunidades locales, tal como lo expresó Germán Morales, director de la Escuela de Turismo de la UAO.

¿Qué significa el concepto 'bean-to-bar' en el contexto del cacao?

El término 'bean-to-bar' significa 'del grano a la barra' y refiere a un modelo de producción que abarca todas las etapas, desde el cultivo del cacao hasta la elaboración final del chocolate, garantizando procesos integrales y sostenibles, como se expuso con el emprendimiento Deep Cacao durante el encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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