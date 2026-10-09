Por: Noticiero 90 minutos

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Buenaventura será escenario de una agenda social durante el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, en el marco de las Caravanas Solidarias promovidas por la Gobernación del Valle del Cauca. Durante estos días, la comunidad podrá acceder a espacios de formación ambiental y servicios gratuitos de salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, según información difundida por Noticiero 90 Minutos.

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La primera de las jornadas tendrá lugar el viernes en los sectores de Nayita, La Virgen y Bolívar. Allí, los habitantes podrán participar en actividades orientadas a fortalecer el manejo de residuos y el cuidado de los espacios públicos. La educación ambiental es uno de los ejes principales de este día, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la disposición adecuada de los desechos y la preservación de las áreas comunes.

Durante este mismo día, también se ofrecerán servicios de vacunación para animales de compañía, respondiendo a una necesidad importante de la comunidad. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, explicó que el propósito de estas actividades es recuperar los espacios y, al mismo tiempo, brindar asesoría directa a los ciudadanos sobre temas que inciden en su bienestar diario.

El sábado 10 de octubre la programación se trasladará al hospital Luis Ablanque de la Plata. Allí se presentará el denominado Desconcentrado de Servicios de Salud, el cual está dirigido especialmente a la población que resultó afectada por el terremoto, de acuerdo con la fuente citada. La atención se ofrecerá entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, permitiendo el acceso a mamografías, tamizajes y servicios de vacunación, todos sin necesidad de cita previa.

Adicionalmente, se brindará orientación para tramitar la autorización de órdenes médicas, la vinculación a entidades promotoras de salud (EPS) y el acompañamiento de la Defensoría del Paciente. No obstante, quienes soliciten citas con especialistas o necesiten acceder a cirugías deberán gestionar un agendamiento previo. Para participar en la jornada se debe portar el documento de identidad y presentar órdenes médicas asociadas a los servicios requeridos.

Esta labor se enmarca en el esfuerzo de la gobernación departamental por acercar la atención sanitaria y la formación ambiental a las zonas más necesitadas de Buenaventura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios gratuitos de salud se ofrecerán en Buenaventura durante las jornadas del 9 y 10 de octubre?

Los servicios gratuitos de salud en Buenaventura incluirán mamografías, tamizajes, vacunación general y para animales de compañía, además de orientación para la autorización de órdenes médicas, vinculación a las EPS y apoyo de la Defensoría del Paciente. Para consultas con especialistas y cirugías será necesario gestionar una cita anterior.

¿Cómo es la programación de las Caravanas Solidarias en los diferentes sectores de Buenaventura?

La programación empieza el viernes en Nayita, La Virgen y Bolívar, con actividades de educación ambiental y vacunación de mascotas. El sábado se traslada al hospital Luis Ablanque de la Plata, donde se presta atención en salud y orientación en trámites médicos desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, según indica Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.