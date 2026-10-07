Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La historia de los primeros pobladores en el territorio colombiano siempre ha representado un reto significativo para arqueólogos y antropólogos, debido principalmente a las condiciones climáticas del trópico, que complican la conservación de restos humanos y otros vestigios de sus actividades cotidianas. Estos asentamientos iniciales estaban conformados por pequeños grupos, lo que implica que la cantidad de rastros dejados en el paisaje es escasa. Sin embargo, la escasez de hallazgos no ha impedido que se realicen diversos estudios y exploraciones en diferentes regiones del país. Así, investigaciones recientes han permitido arrojar nueva luz sobre la forma de vida de los primeros habitantes.

Sigue a PULZO en Discover

En este contexto aparece el trabajo de Francisco Javier Aceituno, quien es arqueólogo de la Universidad de Antioquia (UdeA) y doctor en Arqueología Prehistórica de la Universidad Complutense de Madrid, España. Aceituno ha dedicado más de tres décadas de su carrera al estudio de los primeros habitantes de la región, sintetizando ese extenso esfuerzo en su libro ‘The Archaeology of Ancient Colombia. The Earliest of South Americans’. Según lo informado en el texto fuente, esta obra recopila la información que se tiene hasta la fecha sobre los inicios del Homo sapiens en Colombia y será publicada próximamente por Routledge, una editorial internacional reconocida en el ámbito académico.

El libro de Aceituno resume dos años y medio de trabajo dedicado exclusivamente a estructurar y actualizar la información arqueológica, abordando temas centrales como la llegada de los primeros grupos humanos, las estrategias que utilizaban para subsistir en entornos variados y cómo estas prácticas fueron transformándose con el paso del tiempo. Además, el relato que ofrece parte de un punto específico en el tiempo, alrededor de 3.500 años antes del presente, lo cual proporciona un marco cronológico para analizar los patrones de ocupación y adaptación de los antiguos grupos en lo que hoy es el territorio colombiano.

Este esfuerzo académico proporciona a la comunidad científica y al público en general un punto de referencia actualizado sobre la presencia humana primitiva en sudamérica, ofreciendo insumos para la discusión y el entendimiento de los procesos que moldearon las sociedades originarias de Colombia, tal como indicó la información suministrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Francisco Javier Aceituno y cuál es su aporte al estudio de los primeros habitantes de Colombia?

Francisco Javier Aceituno es arqueólogo de la Universidad de Antioquia (UdeA) y doctor en Arqueología Prehistórica de la Universidad Complutense de Madrid, España. Durante más de 30 años, ha investigado la presencia y actividades de los primeros grupos humanos en Colombia. Su mayor aporte reciente es el libro ‘The Archaeology of Ancient Colombia. The Earliest of South Americans’, donde sintetiza investigaciones recientes y propone un análisis sobre la llegada, subsistencia y transformación social de los primeros Homo sapiens en el país.

¿Por qué resulta tan difícil encontrar restos de los primeros humanos en Colombia?

Encontrar vestigios de los primeros humanos en Colombia es especialmente complejo debido a las condiciones climáticas del trópico, que dificultan la conservación tanto de restos óseos como de objetos y desechos producidos por estos grupos. A esto se suma que esos pueblos originarios estaban conformados por pequeños grupos, lo que hace que los rastros que dejaron sean mínimos y difíciles de identificar durante las investigaciones arqueológicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.