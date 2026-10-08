La inteligencia artificial está entrando en un terreno que parecía reservado a la espontaneidad: el coqueteo. Desde mejorar la descripción de un perfil hasta redactar el primer mensaje para alguien que llama la atención, estas herramientas comienzan a formar parte de las estrategias para conocer personas por internet.

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(Vea también: ‘App’ de citas advierte sobre riesgo latente en plataformas: “El movimiento seguro es bloquear”)

Una encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales, encontró que el 65 % de los usuarios consultados ha utilizado inteligencia artificial en sus interacciones dentro de aplicaciones de citas.

El sondeo, hecho en línea entre el 9 y el 21 de agosto de 2026 a 16.500 usuarios de la plataforma, también encontró que cerca del 70 % de quienes recurrieron a la IA para mejorar su biografía o iniciar conversaciones aseguró haber conseguido más matches.

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Los resultados sugieren que algunos usuarios ven estas herramientas como una ayuda para presentarse mejor, romper el hielo o encontrar las palabras adecuadas cuando no saben cómo empezar una conversación.

Así usan la IA para mejorar perfiles, fotos y conversaciones

La encuesta muestra que el uso de estas herramientas va más allá de pedirle a un chatbot que redacte un mensaje coqueto. Según los datos divulgados por Gleeden, el 35 % de los encuestados utiliza instrucciones o prompts para redactar o mejorar su biografía. El objetivo es proyectar una personalidad más interesante, divertida o misteriosa.

Las fotografías también hacen parte de esta tendencia: el 50 % afirma haber utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial para hacer ajustes en sus imágenes, como mejorar ciertos rasgos, difuminar fondos o eliminar personas que aparecen en ellas.

En las conversaciones, el 35 % asegura recurrir a la IA para crear primeros mensajes a partir de los intereses que encuentra en el perfil de otra persona. Otro 25 % la utiliza para intentar reactivar chats que se quedaron sin respuesta o perdieron dinamismo.

La herramienta también aparece en conversaciones más delicadas. Gleeden reporta que entre el 30 % y el 45 % de los hombres adultos consultados reconoce haber usado estas tecnologías para responder preguntas sobre el tipo de relación que busca.

Además, el 25 % de los participantes afirma acudir a la IA para encontrar el momento y las palabras adecuadas para proponer un encuentro privado.

A muchas mujeres les incomoda descubrir que un mensaje fue escrito con IA

Aunque la inteligencia artificial puede facilitar el inicio de una conversación, su uso también plantea dudas sobre la autenticidad de las interacciones.

De acuerdo con la encuesta de Gleeden, más del 60 % de las mujeres consultadas considera decepcionante o una falta de respeto descubrir que los primeros mensajes de una persona interesada en ellas fueron escritos por inteligencia artificial.

La cifra muestra una tensión entre dos objetivos: por un lado, utilizar la tecnología para expresarse mejor y conseguir más oportunidades de conexión; por otro, mantener la sensación de que la conversación surge de un interés genuino.

La diferencia puede estar en el uso que se le da a la herramienta. Una cosa es recurrir a la IA para corregir una frase, ordenar las ideas o vencer la timidez; otra, dejar que redacte mensajes que aparentan reflejar una personalidad o una intención que no necesariamente corresponden con quien los envía.

Por ahora, los resultados de Gleeden ofrecen una mirada a cómo algunos usuarios están incorporando estas herramientas a sus estrategias para ligar. La encuesta no permite concluir que la tendencia se reproduzca de la misma manera en todas las aplicaciones o entre todos los grupos de edad.

La pregunta que queda abierta es hasta qué punto la tecnología puede ayudar a iniciar una conexión sin reemplazar aquello que muchas personas esperan encontrar en una conversación: espontaneidad, honestidad y una voz propia.

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