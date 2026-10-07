Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El horóscopo publicado por El Espectador ofrece orientaciones personalizadas para doce signos zodiacales, enfocadas en aspectos emocionales, familiares y laborales. Para acuario, entre el 21 de enero y el 19 de febrero, el consejo es mantener discreción sobre futuros proyectos hasta que estén confirmados, resaltando que el silencio puede ser una forma de éxito. La palabra del día es rojo, un tono simbólico que marca intensidad.

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Piscis, ubicado entre el 21 de febrero y el 20 de marzo, recibe la recomendación de no apresurarse en definir todos los aspectos de su vida. La importancia de organizar las ideas es central para evitar decisiones impulsivas ocasionadas por inestabilidad emocional, asociándose la palabra fucsia como referencia para el día.

Para quienes pertenecen a aries, del 21 de marzo al 20 de abril, la advertencia gira en torno a la responsabilidad que implican los nuevos comienzos, recordando que los propios compromisos no deben ser negociados. Morado se sugiere como palabra guía. Tauro, entre el 21 de abril y el 21 de mayo, enfrenta retos acerca de demostrar su inocencia y enfrentar posibles manipulaciones que atenten contra su relación de pareja, con el verde como color asociado a su jornada.

En el caso de géminis, que abarca del 22 de mayo al 21 de junio, se destaca la necesidad de atender el bienestar emocional y aceptar las consecuencias de acciones pasadas, donde el azul predomina como palabra significativa. Cáncer, del 21 de junio al 23 de julio, debe preguntarse sobre la autenticidad de sus sentimientos en sus vínculos afectivos, guiado por el amarillo.

Leo (24 de julio a 23 de agosto) recibe la invitación a mantener el diálogo familiar, reconsiderando la idea de que las conversaciones carecen de efecto, con el naranja como tono inspirador. Virgo (24 de agosto a 23 de septiembre) afronta el desafío de evitar complacer a otros en detrimento del propio bienestar, asociado al gris.

En materia profesional, libra (24 de septiembre a 23 de octubre) debe dialogar con figuras de autoridad para llegar a acuerdos laborales y reconocer señales de desmotivación. Rosado es la palabra que acompaña estas reflexiones.

En cuanto a escorpión (24 de octubre a 22 de noviembre), la recomendación celebra su evolución emocional que ya es reconocida por quienes lo rodean, con el negro como color representativo. Sagitario (23 de noviembre a 21 de diciembre) debe enfrentar sus emociones y abrirse a conversaciones incisivas sobre sus sentimientos, orientado bajo el blanco.

Finalmente, capricornio (22 de diciembre a 20 de enero) debe reconocer conductas abusivas alrededor suyo y estar preparado para enfrentar desilusiones, con café como guía diaria.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa cada palabra del día en el horóscopo de El Espectador?

Las palabras del día como rojo, fucsia, morado, verde, azul, amarillo, naranja, gris, rosado, negro, blanco y café sirven como elementos simbólicos para guiar la jornada de cada signo, y ofrecen un aspecto adicional de reflexión o referencia según la predicción. Estas palabras no tienen una explicación específica dentro del artículo, pero acompañan la interpretación cotidiana sugerida para cada signo, de acuerdo con El Espectador.

¿Dónde consultar el horóscopo completo y otras predicciones de signos zodiacales?

De acuerdo con la información proporcionada, el horóscopo completo y otras predicciones, incluyendo horóscopo erótico y meditación guiada, pueden ser consultados directamente en el portal de El Espectador, específicamente en la sección de entretenimiento dedicada a horóscopos. Allí encontrará más detalles y orientación sobre el destino de cada signo zodiacal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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