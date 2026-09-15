Por: EL PILON SA

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Valledupar se prepara para rendir un tributo especial a Consuelo Araújo Noguera, conocida afectuosamente como ‘La Cacica’, al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Este homenaje, enmarcado dentro del Mes del Patrimonio, busca resaltar la huella imborrable que dejó la mujer que promovió la creación del Festival de la Leyenda Vallenata y fue pieza clave en la proyección internacional del vallenato. De acuerdo con informes del diario El Pilón, la agenda conmemorativa reúne a la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, Areandina (Fundación Universitaria del Área Andina), Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, quienes articularon diversas actividades culturales y académicas como antesala a la versión número 60 del festival.

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El punto de partida de esta programación será la apertura de 'La Casona' el jueves 17 de septiembre, a las 4 p. m., en la plaza Alfonso López. Este espacio, que ambientará la época dorada de las parrandas vallenatas, ofrecerá una muestra fotográfica y una puesta en escena teatral y musical, evocando el momento en que Consuelo Araújo habitó ese emblemático lugar. Según Yarime Lobo, representante de los egresados de Red Colsafa, el recorrido permitirá a los visitantes sumergirse en la atmósfera de los orígenes del festival y la identidad vallenata.

El viernes 25 de septiembre, a la misma hora y en el mismo escenario, se realizará el concierto inmersivo “La Cacica Vive”. Como destacó Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, la presentación involucrará a 400 niños interpretando los aires tradicionales del vallenato —acordeón, caja y guacharaca— junto a la Banda Municipal Juvenil y los reyes del concurso de piloneros, para celebrar el legado vivo de la homenajeada en las escuelas culturales gratuitas de la ciudad.

El martes 29 de septiembre, desde las 8 a. m., la comunidad está llamada a participar en la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor. Los organizadores, encabezados por Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, invitaron a los asistentes a lucir atuendos típicos como el liqui liqui y el vestido del pilón. Este acto busca reunir a ganadores, piloneros y amantes del desfile del pilón para exaltar la obra y el amor por el folclor que transmitió Consuelo Araújo.

Finalmente, a las 9 a. m., el auditorio de Areandina recibirá el conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, con la participación de compositores, artistas, representantes del Ministerio de las Culturas y plataformas digitales. Gelca Gutiérrez, rectora de Areandina, enfatizó en la necesidad de pasar de un festival de cuatro días a uno que genere un impacto permanente en el territorio, involucrando a todos los actores de la cadena cultural y turística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizarán en Valledupar para homenajear a Consuelo Araújo Noguera?

La ciudad de Valledupar ha organizado una serie de eventos durante septiembre, como la apertura de ‘La Casona’ con muestras fotográficas, teatro y música; un concierto inmersivo con 400 niños interpretando vallenato; una ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor donde invitaron a la comunidad a vestir atuendos típicos; y un debate académico en Areandina sobre el impacto sostenido del festival y la cultura vallenata, según información publicada por EL PILÓN y diversos voceros institucionales.

¿Por qué es importante el liqui liqui y el vestido del pilón en los homenajes vallenatos?

El liqui liqui y el vestido del pilón son trajes tradicionales asociados al folclor vallenato; su uso durante la ofrenda floral y el desfile simboliza el orgullo por las raíces culturales y el respeto a las tradiciones del festival. Estos atuendos ayudan a fortalecer la identidad regional en los eventos de homenaje, como destacó Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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