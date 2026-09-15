Por: EL PILON SA

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La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor se prepara para posicionar a Valledupar como el epicentro de los sabores caribeños, de acuerdo con la información de EL PILÓN. Este evento, que es considerado la gran vitrina de la cocina regional, se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2026, en el Centro Comercial Unicentro, reafirmando el compromiso de la capital del Cesar con la preservación y promoción de su tradición culinaria.

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Como principal novedad, esta edición presenta el lanzamiento del concurso de Dulce Típico, un espacio diseñado para exaltar a quienes, desde la práctica diaria y la memoria colectiva, mantienen viva la repostería tradicional. Este certamen llevará el nombre de Fidelina Redondo, recordada por haber transformado la repostería criolla en un verdadero legado familiar y cultural. Fidelina comenzó su oficio en 1960, aprendiendo de su madre Nicolasa Gami, y se destacó por recetas emblemáticas como el pastillaje, la chiricana, el bollo de maduro y las melazas de frutas.

Tras el fallecimiento de Fidelina en 2020, su hija Piedad Vega Redondo ha asumido la responsabilidad de preservar las fórmulas en su estado más puro, bajo el lema “ni un gramo más ni un gramo menos”, comprometiéndose a que los sabores originales permanezcan intactos, de acuerdo con lo relatado en el artículo compartido por EL PILÓN.

La competencia de Dulce Típico tendrá lugar en la mañana del sábado 20 de septiembre, permitiendo la inscripción gratuita a través de un formulario en línea, dirigido especialmente a las dulceras tradicionales de Valledupar, en particular a quienes participan en la plaza Alfonso López durante la Semana Santa. Cada concursante contará con un espacio para exhibir sus productos y presentar una preparación que será evaluada oficialmente, mientras que el público también podrá apreciar algunas muestras adicionales. Bajo la consigna “Haz sabores que merecen llevarse el oro”, el concurso busca conectar la experiencia empírica de las reposteras con las tendencias actuales de la gastronomía local.

Además del homenaje al dulce tradicional, la feria incluirá concursos en diferentes categorías como plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y aficionados, junto a talleres en vivo, catas y exhibiciones. El objetivo principal es dignificar a las familias que, a través de la cocina, mantienen viva la identidad vallenata.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 en Valledupar?

La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2026 en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar, según informó EL PILÓN. Este evento está pensado como una cita imperdible para quienes aprecian la diversidad y riqueza de la gastronomía del Caribe colombiano.

¿Quién fue Fidelina Redondo y por qué el concurso de Dulce Típico llevará su nombre?

Fidelina Redondo fue una reconocida matrona vallenata, célebre por preservar y difundir la repostería criolla desde 1960, aprendiendo de su madre y popularizando dulces icónicos. Su legado, continuado por su hija, será homenajeado en el concurso de Dulce Típico por ser un referente de la tradición y la memoria culinaria de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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