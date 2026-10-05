Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un creador de contenido gastronómico con amplia popularidad en redes sociales visitó Ibagué, una ciudad tradicionalmente reconocida como la capital musical de Colombia, para explorar y mostrar lo mejor de su gastronomía. La visita, recientemente registrada en un video que supera los dos minutos y fue divulgado en redes, nació de la curiosidad del perfil B.eats, que cuenta con más de 748.000 seguidores en Instagram, por las distintas propuestas culinarias que se pueden encontrar en la ciudad.

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De acuerdo con lo narrado en el video, B.eats inició su recorrido en sitios emblemáticos para los ibaguereños. Una de sus primeras paradas fue la Plaza de la 28, lugar bien conocido por su rol en la vida gastronómica local. Allí visitó el establecimiento La Mona Sixta, destacado no solo por la calidad de su comida, sino por una historia que, según aseguró B.eats, abarca ya medio siglo sirviendo a propios y visitantes. Este detalle no solo da cuenta del valor cultural del lugar, sino del peso que tienen ciertos negocios familiares en la tradición culinaria de Ibagué.

La ruta continuó en Don Floro, otro espacio que reafirma la importancia de la cocina típica de la región. En este punto, el creador probó uno de los platos más representativos: el tamal tolimense. Durante la grabación, enfatizó que nadie debería salir de la ciudad sin probar esta delicia, subrayando además que estos tamales pueden llevarse a otras ciudades, ampliando así las fronteras gastronómicas de Ibagué.

No obstante, la experiencia no se limitó solo a lo autóctono. En el Hotel Estelar Altamira, el recorrido gastronómico se expandió para incluir sabores internacionales. Allí, B.eats se detuvo en Tonarello, un lugar especializado en cocina italiana, y Maki Bar, dedicado a la cocina asiática. Este paso por propuestas italianas y asiáticas demostró, según lo documentado por el creador, que Ibagué es mucho más que tamales y lechona: su oferta se moderniza y diversifica, permitiéndole estar a la altura de otras capitales gastronómicas del país.

Para quienes se quedaron con ganas de ver más lugares y preparaciones, B.eats dejó en el aire el anuncio de una segunda parte de esta exploración culinaria. Así, la invitación queda abierta para que los habitantes de Ibagué propongan nuevos destinos que enriquezcan el próximo capítulo de este recorrido.

¿Qué lugares gastronómicos tradicionales visitó B.eats en Ibagué?

Durante su visita, B.eats recorrió la Plaza de la 28, destacando el histórico local La Mona Sixta, con 50 años en la ciudad. También visitó Don Floro para probar el tradicional tamal tolimense, enfatizando la relevancia de estos sitios en la cultura gastronómica local.

¿Qué oferta internacional de comida mostró B.eats en su recorrido por Ibagué?

En el Hotel Estelar Altamira, B.eats exploró propuestas internacionales con preparaciones de Tonarello, dedicado a la cocina italiana, y Maki Bar, enfocado en opciones asiáticas, resaltando así que la oferta culinaria de Ibagué se extiende más allá de los platos típicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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