Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El colapso parcial de la estructura del Teatro Tolima, ocurrido durante una intensa tormenta en Ibagué, ha generado preocupación y debate entre autoridades y ciudadanos. El incidente, que sucedió mientras se llevaba a cabo una ceremonia de graduación a la que asistieron cientos de personas junto con sus familias, provocó momentos de angustia y abrió interrogantes sobre el estado de la infraestructura cultural. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Cultura del Tolima, el motivo principal no fue un fallo estructural de la cubierta recientemente intervenida, sino un evento inesperado que involucró a una gran comunidad de palomas.

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Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima, explicó que una evaluación técnica posterior detectó una gruesa acumulación de residuos de palomas —materia fecal, plumas, pichones y cadáveres— sobre la cubierta del teatro. Según Castro, estos desechos alcanzaban más de cinco centímetros de espesor y terminaron arrastrados por la lluvia hacia los sistemas de evacuación de agua. Al llegar a las canales e imbornales, los materiales obstruyeron el flujo normal, originando el rebose y, en consecuencia, el colapso parcial durante el aguacero.

La presencia masiva de aves en el Teatro Tolima se explica, según la versión oficial recogida en el informe entregado por la Gobernación, por recientes obras hechas en la Catedral de Ibagué para impedir el ingreso de palomas. Tras ser desplazadas, las aves buscaron refugio en edificaciones próximas a la Plaza de Bolívar y el Parque Murillo Toro, estableciéndose en lugares alternos como el teatro afectado.

Sin embargo, la explicación de la administración departamental aún está bajo discusión. El concejal Camilo Acevedo solicitó formalmente a la Contraloría Departamental del Tolima una revisión del contrato de $570 millones ejecutado en el teatro, de los cuales $186 millones se destinaron a la cubierta. Esta revisión tiene como finalidad determinar si hubo fallas en la ejecución, supervisión o el mantenimiento de la obra. Por ahora, la causa definitiva y las responsabilidades detrás del colapso solo se conocerán cuando concluyan las investigaciones en curso.

¿Por qué la acumulación de palomas y sus residuos puede provocar el colapso de una estructura?

La acumulación masiva de materia fecal, plumas y restos de aves puede obstruir los sistemas de drenaje, impedir el flujo normal de agua y añadir peso inesperado sobre techos y cubiertas. Esta combinación, según la Secretaría de Cultura del Tolima, contribuyó a la falla estructural durante la tormenta, ya que el material bloqueó las salidas de agua y facilitó el rebose, que finalmente debilitó la estructura.

¿Qué revisa la Contraloría Departamental del Tolima en casos como el colapso del Teatro Tolima?

La Contraloría Departamental del Tolima se encarga de examinar posibles irregularidades en la ejecución, supervisión y mantenimiento de contratos públicos, como el de $570 millones destinado al Teatro Tolima. Su labor es determinar si existieron fallas administrativas o técnicas que hayan influido en el incidente, garantizando transparencia y responsabilidades en el uso de los recursos asignados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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