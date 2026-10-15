Por: Noticiero 90 minutos

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La Biblioteca Pública La Unión ha organizado dos días especiales para fortalecer los vínculos comunitarios y revalorizar la memoria cultural local a través del Festival Memoria Viva en La Unión. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, el programa propone experiencias diversas y participativas donde las tradiciones, la cocina y la creatividad se convierten en puntos de encuentro. El objetivo es propiciar el intercambio de saberes y la vivencia de costumbres arraigadas en este territorio.

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Según el itinerario ofrecido por el medio, el festival inicia el jueves 15 de octubre con el taller ‘En unión se estampa: memoria, raíces y territorio’. A partir de las 2:00 p. m., los asistentes trabajarán la serigrafía como forma de expresión colectiva para recopilar y transmitir la historia del barrio La Unión. Esta actividad busca hacer memoria popular mediante intervenciones artísticas que recuperan las raíces territoriales.

El sábado 17 de octubre, la programación se extiende desde la mañana y ofrece alternativas simultáneas. A las 9:00 a. m., la comunidad podrá participar en actividades lúdicas dirigidas a la apropiación del espacio público con juegos tradicionales y propuestas pedagógicas. De manera paralela, entre 9:00 y 11:00 a. m., se realizará el recorrido en bicicleta ‘Pedaleando la memoria’, donde los vecinos podrán redescubrir los lugares emblemáticos, personajes y prácticas culturales de la comuna 16.

La cocina ancestral vallecaucana tiene un papel central en el festival. A las 10:00 a. m. inicia un taller donde los asistentes comparten saberes sobre ingredientes, técnicas y preparaciones características del Valle del Cauca. Posteriormente, entre el mediodía y la 1:30 p. m., se vivirá la tradición de la olla comunitaria, espacio que fortalece la solidaridad y el cuidado colectivo del entorno. Por la tarde, se dará paso al encuentro culinario ‘Sabores del Pacífico’, espacio para compartir relatos y prácticas transmitidas de generación en generación.

El arte también será protagonista. La sesión ‘Galería Viva: estampas que cuentan’, a partir de las 3:00 p. m., pondrá en escena juegos y expresiones artísticas comunidades en el espacio público. Finalmente, una hora después, artistas locales ofrecerán presentaciones de baile, canto y música que celebran la diversidad cultural del barrio La Unión.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, las actividades se llevarán a cabo en la Biblioteca Pública La Unión, ubicada en la Cra. 41F # 39-30, barrio Unión de Vivienda Popular. Se recomienda revisar con atención los horarios de cada actividad, pues algunas coinciden en el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales incluye el Festival Memoria Viva en La Unión?

El Festival Memoria Viva en La Unión, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, contempla talleres de serigrafía, recorridos en bicicleta, juegos tradicionales, encuentros de cocina ancestral, preparación de olla comunitaria y presentaciones artísticas de baile, canto y música, todas orientadas a resaltar la memoria y costumbres comunitarias.

¿Cuál es la importancia de la cocina ancestral vallecaucana en el Festival Memoria Viva?

La cocina ancestral vallecaucana es fundamental para la programación, ya que permite compartir conocimientos sobre ingredientes y tradiciones gastronómicas, fomenta la solidaridad a través de la preparación comunitaria de la olla y conecta con las prácticas culturales del Pacífico, ofreciendo espacios de diálogo y memoria colectiva sobre la alimentación y la vida cotidiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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