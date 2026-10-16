Por: Noticiero 90 minutos

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Sentirse culpable por descansar, mantener una agenda repleta y experimentar una permanente sensación de insuficiencia pueden ser indicios de una relación desequilibrada con el manejo del tiempo. De acuerdo con la información señalada por el portal 90 Minutos, esta conducta responde a lo que se denomina cronopatía, un término que describe una necesidad persistente de mantenerse ocupado y aprovechar cada minuto. Sin embargo, es importante resaltar que la cronopatía no es reconocida como diagnóstico clínico. Así lo afirman desde 90 Minutos, enfatizando que la identificación de algunas de sus características no implica necesariamente la presencia de un trastorno mental, sino más bien señales de alerta a considerar en la vida cotidiana.

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La psicóloga Maria Alejandra López, citada en 90 Minutos, precisa que la premura constante, la imposibilidad de dejar espacios libres en la agenda y la culpa al intentar relajarse, constituyen algunos de los indicadores de esta dinámica. López advierte que, frecuentemente, las personas con cronopatía sólo permiten descansos productivos, es decir, aquellos que consideran útiles para algún fin. Bajo este panorama, no existen verdaderos momentos de ocio, y predomina la sensación de urgencia, lo que puede afectar el equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades diarias.

Las consecuencias de esta presión continua se reflejan tanto en la salud mental como en la física. Según explica López, vivir de forma apresurada puede asociarse a ansiedad, frustración y, en algunos casos, contribuir al desarrollo de depresión. Físicamente, las repercusiones pueden abarcar desde problemas gastrointestinales hasta dolores musculares y de cabeza, manifestaciones que evidencian que la mente y el cuerpo no toleran la exigencia crónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito el síndrome de agotamiento laboral, conocido como burnout, como un fenómeno generado por estrés sostenido en el entorno laboral, diferenciando claramente este concepto de la cronopatía, ya que el primero está restringido al ámbito del trabajo.

Para recuperar una relación saludable con el tiempo y aprender a descansar sin culpa, el portal Harvard Health Publishing, citado en 90 Minutos, recomienda ejercicios de respiración, la escritura de pensamientos y la observación consciente de la relación personal con el tiempo libre. Reconocer la importancia del descanso y espacios de ocio es clave para equilibrar el bienestar, sin necesidad de justificar su utilidad. De este modo, recuperar momentos para el sueño, la recreación y la interacción social puede ser el primer paso para una vida más plena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la cronopatía y cuáles son sus principales características?

La cronopatía, tal como la describen en 90 Minutos, es la inclinación constante a mantenerse ocupado, buscando aprovechar al máximo el tiempo. No es un diagnóstico clínico, pero se identifica mediante actitudes como llenar la agenda de forma excesiva, sentir culpa al descansar y experimentar una urgencia constante por cumplir tareas, lo que puede afectar el bienestar personal y el equilibrio entre diferentes áreas de la vida.

¿Por qué descansar sin culpa es importante para la salud mental y física?

Descansar sin sentimientos de culpa es fundamental, pues, de acuerdo con la psicóloga Maria Alejandra López, esta práctica ayuda a prevenir problemas de ansiedad, frustración y depresión. Además, el cuerpo puede manifestar el exceso de presión a través de síntomas físicos como dolores de cabeza y molestias musculares. Equilibrar el tiempo entre productividad y descanso contribuye directamente al bienestar integral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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