Por: El Espectador

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Mónica Medina, una reconocida bióloga marina caleña y PhD, reconoce que las noticias sobre el estado de los corales a nivel mundial continúan siendo alarmantes y repetitivas. Según cuenta, escuchar informes sobre el blanqueamiento de estos organismos y leer reportes cada vez más desalentadores también ha generado agotamiento en muchos de sus colegas. En agosto, el informe titulado "Status of Coral Reefs of the World" fue publicado y, de acuerdo con la información contenida en este documento, se trató de la evaluación más extensa y detallada de los arrecifes hasta ese momento. Sin embargo, el informe no trajo noticias esperanzadoras: determinó que entre enero de 2023 y finales de 2025, el 84,4% de los arrecifes del mundo estuvieron sometidos a niveles de estrés térmico severo.

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Ante este panorama poco alentador, Medina ha buscado alternativas para mitigar el desánimo no solo entre sus colegas, sino también en sus estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Motivada por la necesidad de impulsar una transformación global y consciente de que muchas veces lo que ocurre en el océano es invisible para la mayoría de las personas, decidió promover una estrategia innovadora. Medina reunió a un grupo diverso de artistas y científicos, conformado por 31 expertos en distintas disciplinas, en un esfuerzo conjunto cuyo objetivo es movilizar la opinión y la acción pública. Entre los participantes se encuentran figuras como el artista plástico Carlos Jacanamijoy y el músico Héctor Buitrago, ex integrante del grupo Aterciopelados, así como fotógrafos reconocidos.

El proyecto, denominado Consorcio de Arte y Ciencia del Coral, fue presentado hace pocos meses, en un artículo publicado en la revista Science Advances. El consorcio busca invitar a la acción global desde una perspectiva interdisciplinaria y creativa, confiando en que la combinación de ciencia y arte puede lograr una mayor sensibilización sobre la gravedad de la situación de los corales. Medina sostiene que alianzas como esta ofrecen una manera diferente de enfrentar el desasosiego que suelen experimentar quienes investigan los rápidos cambios en los océanos y los corales, temas invisibles para muchos pero fundamentales para la salud ambiental del planeta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Consorcio de Arte y Ciencia del Coral y cómo nació su iniciativa?

El Consorcio de Arte y Ciencia del Coral es una alianza formada por 31 científicos y representantes de distintas ramas artísticas, como pintura, música y fotografía, que nació bajo el liderazgo de Mónica Medina. De acuerdo con la información citada, fue presentado mediante un artículo en la revista Science Advances, y busca sensibilizar y movilizar a la sociedad frente a la crisis de los corales a través de la creatividad y la colaboración interdisciplinaria.

¿Cuál es el problema principal que enfrentan los arrecifes de coral según el informe Status of Coral Reefs of the World?

Según el informe "Status of Coral Reefs of the World", publicado a inicios de agosto, la principal preocupación es el alto porcentaje de arrecifes sometidos a estrés térmico severo: el 84,4% entre enero de 2023 y finales de 2025. Este dato revela la magnitud del daño que están sufriendo los corales, además de evidenciar la urgencia de tomar acciones frente a la crisis ambiental que enfrentan estos ecosistemas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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