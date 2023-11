Los ángeles de la guarda son seres espirituales que según la tradición católica protegen, guían y acompañan a las personas hasta el momento de su muerte. Además, el Evangelio y las escrituras afirman mediante algunos capítulos que los ángeles de la guarda existen. Se dice que el ángel de la guarda no nace con nosotros, sino que ya existe desde que Dios creó a todos los ángeles en su momento, no obstante, cada uno de esos ángeles tiene algunos deberes y no todos podrán cuidar de alguien.

Las citas y referencias de las escrituras también mencionan que todas las personas del mundo tienen un ángel de la guarda, que este nunca abandona y que no se comparte. Se dice también que ellos a diario luchan junto a las personas con toda su fuerza y brindan protección en momentos de aflicción. Además, otra de las cualidades de un ángel de la guarda es entregar a las personas los mensajes de Dios y viceversa.

¿Cómo se manifiestan los ángeles?

Una de las formas más comunes en las que se cree que los ángeles de la guarda se manifiestan es a través de señales y sincronicidades. Estas pueden ser pequeños eventos o coincidencias significativas que parecen estar fuera de lo común, como los siguientes:

Ver repetidamente algunos símbolos que para usted tengan significado , una determinada secuencia numérica, o encontrar plumas en lugares inusuales. Estas señales pueden servir como recordatorios de la presencia y guía de su ángel de la guarda.

, una determinada secuencia numérica, o encontrar plumas en lugares inusuales. Estas señales pueden servir como recordatorios de la presencia y guía de su ángel de la guarda. Durante el sueño, los ángeles pueden enviar mensajes simbólicos o transmitir información importante. Estos sueños suelen ser vívidos y memorables ; y pueden dejar una sensación de paz o amor al despertar.

; y pueden dejar una sensación de paz o amor al despertar. Los ángeles de la guarda pueden comunicarse a través de la intuición o corazonadas . Pueden susurrar ideas o sugerencias en su mente, guiándolo hacia decisiones sabias o alejándolo de situaciones negativas.

. Pueden susurrar ideas o sugerencias en su mente, guiándolo hacia decisiones sabias o alejándolo de situaciones negativas. Se cree que los ángeles de la guarda pueden enviar mensajes a través de la música. Una persona puede escuchar una canción en el momento adecuado con letras que transmitan un mensaje específico.

Una persona puede escuchar una canción en el momento adecuado con letras que transmitan un mensaje específico. Se dice que los ángeles de la guarda también pueden manifestarse de manera más tangible a través de sensaciones físicas experimentando cosas como calor, ráfagas de viento suaves o incluso sintiendo su presencia.

¿Qué otras cosas se creen sobre los ángeles de la guarda?

Estas son algunas otras creencias sobre ellos:

En diferentes culturas y religiones, los ángeles de la guarda son conocidos con diferentes nombres, como “genios protectores” o “espíritus guías”.

Algunas personas afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte en las que han sentido la presencia de su ángel de la guarda .

. Según la creencia popular, los ángeles de la guarda pueden ayudarnos en situaciones cotidianas, como encontrar objetos perdidos o tomar decisiones importantes .

. Cada ángel de la guarda tiene sus propias características y cualidades únicas, por lo que se cree que reflejan aspectos específicos de la persona a la que cuidan.

