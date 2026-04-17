El debate sobre el uso de internet y redes sociales por parte de menores en Colombia tomó fuerza luego de conocerse el proyecto de decreto sobre entornos digitales seguros. Aunque en redes sociales se ha hablado de posibles prohibiciones, la propuesta del Gobierno no contempla restricciones absolutas, sino que busca establecer reglas claras de supervisión y responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas tecnológicas y las familias.

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En entrevista con Blu Radio, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aclaró que no se pretende limitar el acceso de los menores a dispositivos o redes. “No van a prohibir los celulares ni las redes sociales”, enfatizó, desmintiendo interpretaciones que han generado preocupación entre padres y usuarios.

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En lugar de prohibiciones, la iniciativa apunta a exigir mayores compromisos a empresas como Meta y TikTok, que deberán presentar informes anuales sobre cómo los menores usan sus servicios. El objetivo es entender mejor el comportamiento digital de niños y adolescentes, y así diseñar políticas públicas basadas en datos reales.

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Uno de los pilares del decreto es la creación del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, contemplado en la ley vigente. Esta instancia tendrá la tarea de analizar la información recolectada, coordinar acciones entre entidades y proponer estrategias que permitan proteger a los menores frente a los riesgos del entorno digital.

Aunque el proyecto no establece sanciones directas ni prohibiciones inmediatas, sí deja abierta la posibilidad de tomar medidas más estrictas en el futuro. Según explicó la ministra, si la evidencia demuestra altos niveles de riesgo o abuso en línea, el Gobierno podría avanzar hacia decisiones más contundentes para garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes en internet.

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