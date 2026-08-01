Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué ha experimentado un crecimiento significativo en el uso de la bicicleta como medio de transporte, recreación y deporte. Si bien la ciudad todavía no cuenta con una red de ciclorrutas completamente integrada, dispone de varios corredores exclusivos para ciclistas sobre algunas de sus principales vías. Estas rutas son utilizadas diariamente no solo por deportistas y aficionados al ciclismo, sino también por ciudadanos que buscan alternativas de movilidad más sostenibles y seguras. La infraestructura conecta sectores residenciales con escenarios deportivos, universidades y zonas de expansión urbana, convirtiéndose en una opción clave para desplazarse dentro de la ciudad.

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El principal corredor para bicicletas en Ibagué está ubicado sobre la Variante Bogotá – Cali y la calle 145. El primer tramo inicia en la glorieta de El Salado y avanza hasta el Parque Deportivo, uno de los sitios más concurridos por deportistas. A partir del Parque Deportivo arranca el segundo tramo, el cual sigue sobre la variante, cruza por Mirolindo y concluye en la glorieta de Picaleña, cerca de la Casa de la Moneda. Desde allí comienza el tercer tramo sobre la extensa calle 145, que atraviesa puntos destacados como la glorieta de Picaleña, el acceso al aeropuerto Perales y barrios como La Samaria, finalizando en el cruce de la Variante Ibagué – Armenia. Este trayecto es muy usado para entrenamientos y desplazamientos diarios, y recientemente ha mejorado su seguridad gracias a la instalación de luminarias LED, según lo descrito en el artículo entregado.

Otro eje fundamental es la ciclorruta sobre la avenida Ferrocarril. Esta ruta inicia cerca de la Terminal de Transportes, en la calle 19, y se extiende hasta la calle 43, conectando varios barrios del centro y norte de la ciudad. Por tratarse de una de las vías principales de Ibagué, resulta esencial para quienes utilizan la bicicleta como transporte habitual hacia el trabajo, los estudios o rutinas cotidianas.

En el occidente de Ibagué se encuentra el bicicarril de la avenida Ambalá. Este corredor, que inicia en Chicalá y concluye frente a la Universidad de Ibagué, ofrece una alternativa segura en una de las avenidas de mayor tráfico y dispone de infraestructura complementaria para ciclistas.

El Parque Deportivo destaca como un punto de encuentro y conexión clave entre varios corredores ciclísticos, por lo que es frecuentado por clubes, deportistas y familias. Además, la tradicional Ciclovía Dominical, organizada cada semana por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), habilita la carrera Quinta para el uso exclusivo de bicicletas y actividades recreativas, atrayendo a miles de ciudadanos.

A pesar de estos avances, colectivos ciclistas indican que Ibagué enfrenta retos importantes para consolidar una red ciclística conectada, sobre todo hacia el oriente, occidente y nuevos sectores residenciales. La expansión y el mantenimiento de corredores, así como su mejor interconexión, serán determinantes para consolidar la bicicleta como alternativa de movilidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales ciclorrutas y bicicarriles en Ibagué?

Las principales ciclorrutas y bicicarriles en Ibagué se ubican sobre la Variante Bogotá – Cali y la calle 145, la avenida Ferrocarril y la avenida Ambalá. Estas vías comunican sectores estratégicos de la ciudad, facilitando la movilidad segura de ciclistas tanto para actividades deportivas como desplazamientos diarios, de acuerdo con la información suministrada por el artículo.

¿Qué alternativas existen para quienes usan la bicicleta como medio de transporte en Ibagué?

Quienes eligen la bicicleta como medio de transporte en Ibagué cuentan con corredores permanentes en las principales vías, puntos de encuentro como el Parque Deportivo y la Ciclovía Dominical que cada semana transforma la carrera Quinta en un espacio recreativo libre de automóviles. Sin embargo, el desarrollo y mejor interconexión de estos tramos aún representa un desafío para cubrir todas las zonas urbanas de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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