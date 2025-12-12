Faltan pocos días para finalizar el 2025 y surge una profecía de Vangelia Pandeva Dimitrova, conocida como Baba Vanga, la mística búlgara fallecida en 1996, que podría cumplirse muy pronto.

La vidente anunciaba sucesos de fuerte impacto para este año, algunos con tintes devastadores y otros relacionados con avances científicos de gran alcance.

Se trata de un evento que tendría que ver con una “nueva luz en el cielo durante un gran evento deportivo”, frase atribuida a Pandeva, la cual algunos internautas relacionan el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS, identificado el 1 de julio de 2025.

Aunque este fenómeno no representa una amenaza para la Tierra y se desplaza cerca de Marte, su aparición se asocia con las descripciones simbólicas atribuidas a la vidente.

¿Cuándo será más visible el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra?

De acuerdo con la Nasa, el próximo viernes 19 de diciembre será el mejor día para observar el objeto desde la Tierra, el cual pasará a unos 270 millones de kilómetros.

“Ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas de la Tierra”, indicó la Nasa.

En este sentido, usuarios en redes sociales hablan de otro acierto de Pandeva Dimitrova, a quien le adjudican predicciones sobre la catástrofe de Chérnobil en 1986, el tsunami del 2004 y los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.

