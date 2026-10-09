Hay semanas en que uno anda buscando un parlante Bluetooth sin tener claro cuánto quiere gastar ni qué tan seguido lo va a usar. El dilema no es si comprarlo o no, sino cuánto tiene sentido pagar por algo que va a terminar en la maleta de un viaje o al lado de la ducha.

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El problema con muchos parlantes económicos es que suenan bien en espacios cerrados pero se quedan cortos en abiertos o aguantan poco tiempo de batería. Y los que sí cumplen suelen costar mucho más de lo que uno esperaba.

La categoría de altavoces portátiles de Sony resuelve ese dilema en varios niveles: hay opciones para quien quiere algo ultraligero y asequible, y otras para quien busca mayor potencia y autonomía. Los tres que encontré en Amazon están disponibles con envío gratis a Colombia y los precios corresponden al 9 de octubre y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de estos productos

Parlante Sony SRS-XB100: para salir a donde sea sin cargar peso extra

El Sony SRS-XB100 es el más compacto y liviano de los tres. Está pensado para quien quiere música en cualquier lugar sin que el parlante sea un estorbo: cabe en el bolsillo de una maleta pequeña y tiene una correa para colgar. A pesar de su tamaño, el controlador mejorado trabaja para sacar graves profundos y sonido claro.

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Lo que más destaca:

Resistencia IP67: aguanta salpicaduras, inmersión en agua y polvo, con recubrimiento UV adicional para uso en exteriores.

Batería de 16 horas: es el de mayor autonomía entre los tres, según la ficha del producto publicada en Amazon.

Procesador de difusión de sonido: distribuye el audio en el espacio para un resultado más rico y expansivo.

Par estéreo: se puede enlazar con un segundo SRS-XB100 para escucha en estéreo.

Razones para comprarlo: es la entrada más accesible a la línea Sony con resistencia IP67 y buena batería, ideal para quien prioriza portabilidad y durabilidad sin gastar mucho.

A tener en cuenta: al ser el más pequeño, su proyección de volumen será más limitada en espacios muy abiertos o ruidosos.

El Sony SRS-XB100 cuesta 139.178 pesos en Amazon (tiene el 34 % de descuento porque su precio original era de 210.353 pesos), y el envío a Colombia no tiene costo adicional.

Parlante Sony ULT Field 1: para quien quiere graves más fuertes

El Sony ULT Field 1 es una versión intermedia que añade un elemento que el XB100 no tiene: el botón ULT, que activa un refuerzo de graves con solo presionarlo. Es para quien escucha géneros que exigen más potencia en los bajos —reggaeton, rap, electrónica— y quiere sentirlo, no solo oírlo. También incluye micrófono integrado con cancelación de eco para llamadas manos libres.

Lo que más destaca:

Botón ULT: amplía los graves al instante sin necesidad de entrar a una aplicación ni ajustar ningún ecualizador.

Clasificación IP67: al igual que el XB100, resiste agua, óxido, polvo y golpes, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Correa desmontable de múltiples vías: facilita cargarlo al hombro, al morral o enganchado en una mochila.

Par estéreo y manos libres: admite conexión con un segundo altavoz y tiene micrófono con cancelación de eco para llamadas claras.

Razones para comprarlo: el botón ULT y el micrófono integrado lo hacen más versátil que el XB100 para quien usa el parlante también para llamadas o para sesiones con más volumen.

A tener en cuenta: su batería llega a 12 horas, cuatro menos que el SRS-XB100, lo que puede marcar diferencia en jornadas largas sin acceso a carga.

El Sony ULT Field 1 cuesta hoy 284.829 pesos en Amazon (tiene el 37 % de descuento porque su precio original era de 453.105 pesos), con envío gratis a Colombia.

Parlante Sony ULT Field 5: para armar una fiesta en cualquier espacio

El Sony ULT Field 5 es el de mayor tamaño y ambición entre los tres. Fue reconocido como el mejor altavoz Bluetooth de rango medio en los premios CNET Best of 2025, de acuerdo con la descripción publicada en Amazon. Tiene correa de hombro para facilitar el transporte y un botón de conexión de fiesta que permite enlazar varios altavoces a la vez para cubrir espacios más grandes.

Lo que más destaca:

Ecualizador de 10 bandas: permite ajustar manualmente la claridad, los graves y el equilibrio del sonido desde la aplicación.

Batería de 25 horas con carga rápida: 10 minutos de carga entregan hasta 2 horas de reproducción, según la ficha del producto en Amazon.

Botón de conexión de fiesta: enlaza varios ULT Field 5 para crear una experiencia de sonido envolvente en áreas más grandes.

IP67 y construcción robusta: diseñado para condiciones exigentes, con durabilidad que va más allá de la resistencia básica al agua.

Razones para comprarlo: es el único de los tres con ecualizador de 10 bandas, carga rápida y botón de fiesta, lo que lo posiciona para usos más exigentes: reuniones, viajes largos o quienes simplemente no quieren concesiones en el sonido.

El Sony ULT Field 5 cuesta hoy 737.967 pesos en Amazon (tiene el 35 % de descuento porque su precio original era de 1’132.812 pesos), con envío gratis a Colombia.

¿Qué certificación de resistencia al agua debo buscar en un parlante portátil?

La certificación IP67 significa que el dispositivo soporta inmersión en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos y es completamente resistente al polvo. Los tres parlantes Sony de esta nota tienen esa clasificación, lo que los hace aptos para uso en piscina, playa, ducha o campamento sin riesgo de daño por humedad o partículas.

¿Cuántas horas de batería necesita un parlante Bluetooth para uso diario o de viaje?

Para uso cotidiano —trayectos, trabajo en casa o una tarde afuera—, 12 horas suelen ser suficientes. Para viajes largos o jornadas sin acceso a cargador, conviene buscar 20 horas o más. El Sony SRS-XB100 ofrece 16 horas; el ULT Field 1, 12 horas; y el ULT Field 5 llega a 25 horas con carga rápida integrada, la opción más práctica para quienes se mueven mucho.

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