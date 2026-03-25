La carrera por liderar la inteligencia artificial (IA) tiene un nuevo capítulo y el protagonista vuelve a ser Huawei. La gigante china presentó un chip que promete poner contra las cuerdas a Nvidia, una de las empresas más fuertes del mundo en este negocio. Todo ocurre en medio de la tensión tecnológica entre China y Estados Unidos, que ha obligado a las compañías a moverse rápido y con estrategia.

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Tras varios años complicados por restricciones y sanciones, Huawei no solo se recuperó en su mercado local, sino que ahora busca convertirse en pieza clave del desarrollo tecnológico chino. Su nueva apuesta es la plataforma Atlas 350, una tarjeta pensada para tareas específicas de inteligencia artificial que, según la compañía, supera en rendimiento a uno de los chips que Nvidia vende en China.

Este desarrollo está enfocado en lo que se conoce como “inferencia”, es decir, el proceso en el que la IA ya entrenada se usa para responder, recomendar o generar contenido. En palabras simples, es lo que hace que herramientas como los chats inteligentes o los sistemas de recomendación funcionen rápido y de forma eficiente. Huawei asegura que su Atlas 350 puede rendir hasta 2.8 veces más que su competidor directo en este campo.

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Más allá de la potencia, lo que llama la atención es la velocidad con la que esta tecnología ya está llegando al mercado. Durante su evento anual, Huawei confirmó que varias empresas ya están lanzando servidores que utilizan este chip como pieza central. Es decir, no se trata solo de un anuncio, sino de una tecnología que ya empieza a moverse en la industria.

Este punto es clave dentro del plan de China por reducir su dependencia tecnológica del exterior. La estrategia busca que las empresas locales adopten soluciones propias, especialmente en sectores críticos como la inteligencia artificial, los centros de datos y, a futuro, áreas como la robótica o las redes 6G.

Sin embargo, la pelea está lejos de definirse. Aunque Huawei avanza con fuerza, Nvidia sigue dominando el mercado global, en gran parte porque su tecnología es la más usada para entrenar modelos de IA y sobre ella se desarrollan muchas herramientas y programas.

A esto se suma el componente político. Las decisiones del gobierno de Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump, han influido en qué tipo de tecnología puede venderse en China. Incluso se espera que este tema sea clave en futuras reuniones con el presidente chino Xi Jinping.

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Así las cosas, Huawei avanza con paso firme, pero el verdadero pulso no solo se jugará en la potencia de los chips, sino en quién logra construir el ecosistema tecnológico más fuerte. Ahí es donde se definirá el futuro de la inteligencia artificial.

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