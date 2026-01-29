La alerta se encendió tras el hallazgo de una base de datos masiva con información de más de 149 millones de cuentas en línea, entre ellas 49 de millones asociadas a Gmail, el servicio de correo más usado en el mundo. La información expuesta incluye direcciones de correo electrónico y contraseñas, lo que abre la puerta a fraudes, suplantaciones de identidad y ataques automatizados.

Según informó el medio ‘20minutos’, el descubrimiento fue en la ‘Deep web’ por el experto en ciberseguridad Jeremiah Fowler, en un trabajo conjunto con la firma especializada en privacidad digital ExpressVPN. Aunque no se trataría de un nuevo ‘hackeo’ a Gmail, los investigadores explican que la base recopila datos filtrados en incidentes previos, reunidos y organizados en un solo archivo.

Entre todos los servicios afectados, Gmail aparece como el más comprometido, con más de 48 millones de direcciones y contraseñas expuestas. El riesgo es mayor si se tiene en cuenta que el correo electrónico suele ser la llave de acceso a otros servicios como redes sociales, plataformas financieras, cuentas laborales y trámites oficiales, lo que podría desencadenar una cadena de delitos digitales.

Ante este panorama, los expertos recomiendan a los usuarios actuar de manera preventiva: cambiar de inmediato la contraseña, activar la verificación en dos pasos y evitar reutilizar claves en distintos servicios. Aunque la base de datos ya fue retirada, el temor es que la información haya sido descargada mientras estuvo disponible, por lo que la ciberseguridad vuelve a ser una tarea diaria y urgente para quienes usan Gmail y otros servicios digitales.

