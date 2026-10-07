Por: El Espectador

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Las tostadas con camarones y carne de res, acompañadas de queso mozzarella, representan una propuesta gastronómica colombiana que privilegia el uso de ingredientes frescos y sabores intensos. Esta receta llama la atención por la presencia de especias como la paprika y el ajo en polvo, además de la textura cremosa que le aporta el queso mozzarella fundido. De acuerdo con la información compartida por El Espectador, el proceso de preparación comienza con un pan baguette que se corta en rodajas diagonales. Utilizando aceite de oliva extra virgen, ajo picado y perejil, las rodajas de pan se untan con esta mezcla aromática y se doran bien en sartén o, si se prefiere, en el horno, buscando siempre esa consistencia crujiente que caracteriza unas buenas tostadas.

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En cuanto al montaje, la proteína es el eje del plato. Se recomienda carne de res, preferiblemente cortes como lomo o punta de anca, y camarones pelados y desvenados. Ambos ingredientes se condimentan con paprika, ajo en polvo, sal y pimienta al gusto para potenciar sus sabores naturales. La carne se dora rápidamente en una sartén caliente y luego se trocea en pedazos pequeños que faciliten su distribución sobre el pan. Por su parte, los camarones requieren de apenas un par de minutos por lado en el grill o sartén para estar en el punto justo de cocción, manteniendo su textura y jugosidad.

Para ensamblar las tostadas, se coloca primero la carne, luego los camarones y finalmente una capa generosa de queso mozzarella rallado. El paso final exige unos minutos adicionales en horno o gratinador hasta que el queso se funda e integre los ingredientes. El resultado es un plato que, según El Espectador, debe servirse inmediatamente para disfrutar de la combinación de texturas y temperaturas.

Sobre los camarones, El Espectador resalta que estos mariscos han alcanzado gran popularidad en cocinas de todo el mundo, presentes en recetas como el ceviche o el cóctel de camarones, gracias a su facilidad de preparación y versatilidad. Algunos los consumen crudos, aunque la mayoría prefiere cocinarlos al vapor, asados o con mantequilla. Así, la receta presentada aprovecha su sabor para lograr una experiencia culinaria equilibrada y sabrosa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan tostadas de camarón y carne de res con queso mozzarella?

La preparación inicia cortando un pan baguette en rodajas, que se untan con una mezcla de ajo, perejil y aceite de oliva antes de dorarlas. Se sazona y dora la carne de res, luego se trocea en pedazos pequeños. Los camarones se condimentan y se cocinan apenas dos minutos por lado. Sobre las tostadas crujientes, se disponen la carne y los camarones, se cubren con queso mozzarella rallado y se gratinan en horno hasta que el queso se funda.

¿Por qué los camarones son tan populares en la gastronomía?

Según El Espectador, los camarones destacan por su gran aceptación mundial en una amplia variedad de recetas debido a su sabor, facilidad de preparación y versatilidad. Se pueden presentar en platos como arroces, pastas, ceviches y cócteles, ya sea crudos o cocidos de distintas formas, lo que los convierte en protagonistas habituales de la cocina internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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