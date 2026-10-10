Por: El Espectador

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La cocina latinoamericana es rica en recetas que giran en torno al arte del apanado, y una muestra de ello es esta preparación que tiene al lomo como protagonista. La receta se destaca no solo por sus ingredientes, sino también por una técnica minuciosa y tradicional que enriquece su sabor y su textura. De acuerdo con la guía descrita, el primer paso consiste en abrir los cortes de lomo tan delgados como sea posible, lo que permite que al dorarlos se logre ese equilibrio entre crujiente y suavidad característico. Se recomienda colocar los trozos entre plásticos de cocina y golpearlos con un mazo o el fondo de una sartén, así se logra ablandar la carne uniformemente.

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La sazón es fundamental y, tras ese proceso, se agrega una mezcla cuidadosamente ideada con huevos, leche, mostaza, hierbas como tomillo, romero, orégano, albahaca y perejil, además de sal y pimienta negra, según los ingredientes detallados en la receta. La secuencia de empanizado se realiza pasando los lomos primero por harina de trigo, seguido de la mezcla de huevo y finalmente panko, una miga japonesa famosa por su textura y capacidad de dorarse de manera uniforme. Si se quiere lograr un apanado más grueso, es posible repetir los pasos de huevo y panko.

El siguiente paso es dorar los lomos en aceite suficiente para cubrir la base de la sartén, pero sin sumergir completamente la pieza, con el objetivo de mantener el equilibrio entre jugosidad interna y crocancia exterior. Este plato es ideal para acompañar con cascos de limón, preferiblemente de tipo mandarino, y sugerencias de presentación incluyen salsas como tártara o una napolitana con mozzarella derretido.

Según el relato incluido en la receta, la historia del apanado traspasa fronteras y culturas culinarias: desde la tempura y el tonkatsu japonés hasta la schnitzel alemana y la milanesa argentina, pasando por clásicos latinoamericanos como las chuletas vallunas del Pacífico colombiano. El uso de apanados, además de aportar esas notas crujientes tan apreciadas, es una constante en diversas mesas familiares, donde cada cocinero adapta la receta a su estilo propio, incluso innovando con migas de galletas o mezclas especiales. La versatilidad y el atractivo del apanado han consolidado su lugar en la memoria y el gusto de distintas generaciones, como queda de manifiesto en este recetario familiar.

¿Cómo hacer una chuleta apanada crujiente y dorada?

La clave para obtener una chuleta apanada crujiente y dorada consiste en abrir la carne lo más delgada posible, pasarla por harina, huevo con leche y hierbas, y finalizar con panko. El dorado se logra usando aceite suficiente para cubrir la base de la sartén y cocinando por ambos lados hasta conseguir un color uniforme. Si desea un apanado más grueso, puede repetir los pasos de huevo y panko.

¿Qué significa panko y por qué se utiliza en esta receta?

El panko es una miga de pan de origen japonés caracterizada por su textura ligera y crujiente, lo que permite que los apanados tengan una corteza uniforme y dorada. Se emplea en esta receta para dar a las chuletas una crocancia especial, diferente a la de la miga de pan tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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