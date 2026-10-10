Por: El Espectador

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Elsa irrumpe nerviosa en la casa de su infancia, que ahora pertenece a Amalia, su hermana, junto con un grupo de amigos y perros que parecen haber tomado el lugar como propio. Un automóvil en marcha en la entrada y puertas abiertas marcan el inicio de un episodio inquietante: Amalia no aparece, y la atmósfera está cargada por una ansiedad que Elsa ya conoce. La película "Siempre soy tu animal materno", el segundo largometraje de la directora Valentina Maurel, inicia así, situando al espectador dentro del mismo desconcierto de Elsa. Según El Espectador, el elemento que transforma esta escena respecto a otras previas es la presencia de un charco de sangre; aunque el plano lo muestra solo un instante, es suficiente para despertar las preguntas centrales: ¿de quién es esa sangre? ¿por qué parece que todos están escapando?

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Esta huida constante es la verdadera fuerza narrativa del filme, que explora el universo fragmentado de una familia donde Elsa lucha entre las promesas de una vida lejana, en otros continentes, y el magnetismo caótico de los suyos. Maurel construye un ambiente cercano al género de fantasmas, donde el pasado permanece indescifrable. De acuerdo con lo registrado por El Espectador, los detalles cotidianos —como la leyenda "Puta" pintada en la entrada o los diálogos familiares llenos de silencios— muestran que la incapacidad de entender o soltar ese pasado mantiene a Elsa en un estado de limbo emocional. A pesar de que tiene un novio y aparenta estabilidad, su vida gira en torno a la búsqueda de respuestas nunca completas, mientras navega escenas familiares y relaciones fugaces que no logran llenar el vacío.

El filme retrata una familia en la que la relación entre las mujeres es de cruces y responsabilidades excesivas, sobre todo la de Elsa con Amalia, y con una madre emocionalmente distante. Los hombres, por su parte, están reducidos a figuras espectrales o caricaturizadas, como el novio ausente de Elsa o un padre ajeno y superficial. De esta forma, se retrata un entorno donde el machismo estructural aparece como fondo silente, sin necesidad de ser explícito, revelando dinámicas de consumo emocional y abandono.

Uno de los momentos clave llega tras el funeral de Dora, la nana que las cuidó, cuando los reproches maternos apuntan contra la sexualidad de Elsa. La película revela entonces cómo la violencia —ya sea visible, como el charco de sangre, o insinuada, como los supuestos ataques nocturnos y la sangre atribuida finalmente a un perro—, recorre subrepticiamente la historia familiar.

En medio de figuras masculinas ausentes, son las mujeres quienes cargan con los escombros emocionales. La obra culmina con un poema de la madre que concentra la carencia central: cada personaje busca un refugio materno, un hogar perdido. La propuesta visual y narrativa de Valentina Maurel, de acuerdo con El Espectador, convierte "Siempre soy tu animal materno" en un retrato sensible de la orfandad y la necesidad de contención.

¿Cuál es la trama principal de 'Siempre soy tu animal materno' según El Espectador?

La trama de "Siempre soy tu animal materno", basada en la reseña de El Espectador, sigue a Elsa, quien regresa a la casa familiar y se ve envuelta en el enredo emocional de una familia rota, marcada por ausencias paternas, responsabilidades femeninas excesivas y un pasado imposible de dejar atrás. El charco de sangre y las relaciones rotas estructuran la pregunta central sobre a qué o a quiénes están intentando huir los personajes.

¿Cómo aborda la película el tema del machismo estructural y el rol femenino?

La película presenta el machismo estructural de manera implícita, mostrando a los hombres como figuras ausentes o emocionalmente inútiles, mientras las mujeres asumen el peso de la familia. De acuerdo con la crítica de El Espectador, el filme ilustra cómo esta dinámica conduce a una especie de consumo emocional en el que las mujeres, especialmente Elsa, asumen roles de contención ante una orfandad constante que atraviesa la historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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