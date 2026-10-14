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El encocado de pescado es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía colombiana, reconocido especialmente en las regiones costeras. Esta receta presentada combina filete de róbalo con una salsa rica y cremosa a base de leche de coco, acompañada por patacones, lo que le otorga un característico sabor tropical. De acuerdo con la receta, la preparación inicia con el calentamiento del aceite de achiote en una olla o sartén amplio a fuego medio, seguido por la incorporación de ingredientes clave como la cebolla, el pimentón y el ajo. Estos se cocinan durante aproximadamente cinco minutos, permitiendo que suelten sus aromas y suavicen su textura.

Una vez alcanzado este punto, se añade vino blanco, que actúa para desglasar el fondo del sartén y aprovechar los sabores concentrados, dejando evaporar el alcohol en uno o dos minutos según indica la receta. Después, se agregan los tomates maduros picados y se sazonan con sal, pimienta y paprika, cocinando durante cinco minutos más hasta obtener una mezcla homogénea y bien integrada. Este sofrito representa la base de la salsa del encocado.

A continuación, el róbalo cortado en trozos y ya salado se incorpora cuidadosamente al sofrito para evitar que se rompa. Seguidamente, se vierte la leche de coco, reduciendo el fuego para permitir una cocción lenta entre ocho y diez minutos, lo que ayuda a que el pescado se cocine completamente y la salsa logre la consistencia deseada. Es importante no revolver con fuerza en esta etapa para mantener la integridad de los trozos de pescado.

Al completar la cocción, se recomienda revisar la sazón y añadir cilantro fresco picado si se desea. El plato se sirve caliente y, usualmente, se acompaña con patacones. Como dato adicional, El Espectador ofrece información sobre cortes de carne recomendados para asar y recetas saludables de bebidas, mostrando así la diversidad de opciones en la cocina colombiana.

¿Cómo se prepara el auténtico encocado de pescado colombiano?

Preparar el encocado de pescado colombiano implica seguir una serie de pasos precisos: empieza con un sofrito de cebolla, pimentón y ajo en aceite de achiote, desglasa con vino blanco, incorpora tomate y condimentos, añade los trozos de róbalo, baña con leche de coco y cocina lentamente. Servirlo con patacones y, si gusta, cilantro picado realza su sabor auténtico.

¿Cuáles son los ingredientes principales del encocado de pescado y para qué sirve la leche de coco en esta receta?

Los ingredientes básicos del encocado de pescado incluyen filete de róbalo, aceite de achiote, cebolla, pimentón, ajo, vino blanco, tomate, paprika, leche de coco, sal y pimienta. La leche de coco es clave en la receta, ya que proporciona cremosidad, sabor y la textura característica a la salsa del platillo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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