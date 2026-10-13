Por: El Espectador

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El dip de feta y pistachos es una preparación que rescata los sabores típicos de la gastronomía griega, destacándose por su sencillez y propiedades nutritivas. De acuerdo con la información compartida por Cocinable y El Espectador, esta receta fusiona ingredientes característicos del Mediterráneo, siendo el queso feta y los pistachos sus componentes principales. El queso feta, originario de la cocina griega, es conocido por su textura y su aporte de proteínas y calcio, mientras que los pistachos, frutos secos presentes en la región del Mediterráneo oriental y de Medio Oriente, contribuyen fibra y grasas insaturadas, relacionadas con la salud cardiovascular.

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La elaboración del dip de feta y pistachos no solo es rápida, sino también sencilla. Según la receta, el primer paso consiste en llevar los pistachos sin cáscara al procesador de alimentos, procesándolos hasta lograr una textura de arena fina. Después, se incorpora el queso feta desmoronado, yogur griego, un diente de ajo picado y aceite de oliva; este último es un componente clave dentro de la dieta mediterránea por su aporte de grasas monoinsaturadas. El conjunto se procesa entre dos y tres minutos para obtener una crema homogénea y suave, ajustando la textura al gusto personal con un poco más de yogur griego o aceite de oliva si fuera necesario. Es importante mencionar que, de acuerdo con las indicaciones de Cocinable, no resulta necesaria la adición de sal, pues tanto el queso feta como los pistachos ya aportan un nivel significativo de sabor salado.

Esta crema de feta y pistachos toma inspiración en preparaciones tradicionales como el htipití, una crema griega que suele servirse como meze, es decir, en pequeños platos ideales para compartir en la mesa. El resultado es una entrada cremosa y saludable, lista en apenas 10 minutos si usted cuenta con un procesador de alimentos; en caso de no tenerlo, puede usar una licuadora de alta potencia y añadir más yogur para lograr la textura deseada. Además, según lo señalado en El Espectador, el dip se puede almacenar en un recipiente hermético en la nevera durante hasta tres días, conservando su frescura y sabor.

La combinación de queso, pistachos, aceite de oliva y yogur griego ofrece una alternativa saludable que aprovecha los pilares de la dieta mediterránea, recomendada por su equilibrio entre sabor y beneficios nutricionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el dip de feta y pistachos de la cocina griega?

Para preparar el dip de feta y pistachos, usted debe procesar pistachos sin cáscara hasta que queden como arena fina, luego añadir queso feta desmoronado, yogur griego, ajo picado y aceite de oliva. Todo se mezcla hasta obtener una crema uniforme. El ajuste de la textura se puede hacer añadiendo más yogur o aceite según su preferencia.

¿Cuánto tiempo puede durar el dip de feta y pistachos en la nevera sin perder sabor?

De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, el dip de feta y pistachos se puede conservar en perfecto estado hasta por tres días dentro de un recipiente hermético en la nevera, manteniendo su sabor y frescura durante ese tiempo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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