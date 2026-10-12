Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La gastronomía colombiana destaca por su variedad y riqueza de sabores, y uno de los platos que mejor refleja esta tradición es el arroz con mariscos y toque de coco. De acuerdo con la información proporcionada, se trata de una receta que integra ingredientes frescos y propios del territorio, en la que el arroz se cocina en zumo de coco, lo que aporta un sabor dulzón y característico, complementado con mariscos como camarones y filete de tilapia.

Sigue a PULZO en Discover

Según la receta, primero se debe preparar una especie de acevichado mezclando cebolla morada, cilantro, ajo, jugo de limón, sal, pimienta y agua tibia, lo cual se reserva para que los sabores se concentren. En otra etapa, el arroz se cocina en una olla con zumo de coco, y cuando el líquido se ha absorbido, se tapa y se deja a fuego bajo unos quince minutos. Mientras tanto, en una sartén se sofríen ingredientes como cebolla larga, ají dulce, repollo, zanahoria y pimentón en aceite achiotado, sazonando con ajo, sal, pimienta, comino y paprika, lo que le da un perfil aromático a la preparación.

La receta, citada por El Espectador, indica que, al sofrito, se incorporan camarones y filete de tilapia que solo necesitan de cuatro a cinco minutos, hasta observar que los camarones tomen un color rosado y el pescado se torne firme, garantizando una cocción adecuada de los mariscos. Posteriormente, se mezcla el arroz previamente cocido con el sofrito y los mariscos, dejando en el fuego por cinco minutos más para que el arroz absorba todos los sabores. El plato se sirve colocando el acevichado en cada porción justo antes de llevar a la mesa, con el objetivo de resaltar el contraste ácido y fresco.

Respecto a la historia de los camarones, El Espectador reseña que este marisco ha logrado posicionarse como uno de los favoritos de la cocina internacional. Resulta versátil, pues se adapta tanto a arroces y pastas como a preparaciones típicas como el ceviche. Aunque algunos los prefieren crudos, otros optan por cocerlos al vapor, en mantequilla o asados, lo que evidencia su adaptabilidad y sencillez en la cocina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el arroz con camarones y coco colombiano paso a paso?

El arroz con camarones y coco colombiano inicia con la mezcla de ingredientes aromáticos, seguido por la cocción del arroz en zumo de coco hasta que absorba el líquido. Mientras el arroz se cocina, se sofríen vegetales y condimentos en aceite achiotado para luego añadir los camarones y el filete de tilapia. Todo se integra y se deja que el arroz absorba los sabores. Justo al servir, se agrega la mezcla acevichada preparada previamente, lo que aporta frescura y acidez al platillo.

¿Por qué los camarones son tan populares en la cocina internacional?

De acuerdo con El Espectador, los camarones destacan en la gastronomía mundial por su sencillez en la preparación y su capacidad para integrarse en múltiples recetas. Son ideales para platos como arroces, pastas, ceviches o hasta cocteles, pudiendo comerse crudos o cocidos. Su textura delgada y sabor único los hacen preferidos tanto por chefs como por aficionados a la cocina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z