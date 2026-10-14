Por: El Espectador

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Una de las preparaciones más atractivas para los amantes de la repostería es la crema de avellanas casera, destacada dentro de la gastronomía latinoamericana. Esta receta utiliza como ingredientes principales avellanas, cacao en polvo, azúcar glass, sal y esencia de vainilla, elementos que juntos logran un resultado cremoso y aromático, ideal para untar, rellenar o acompañar diferentes postres y desayunos. De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, la utilización de esencia de vainilla aporta un toque especial que marca la diferencia respecto a otras recetas similares, enriqueciendo tanto el aroma como el sabor.

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En cuanto al proceso de preparación, se recomienda iniciar tostando 500 gramos de avellanas. El tostado puede hacerse en horno precalentado a 175 °C (350 °F) durante 20 minutos, o en una sartén a fuego bajo, asegurándose de moverlas constantemente para evitar que se quemen. Este paso es importante, ya que intensifica el sabor de las avellanas y facilita la remoción de la cáscara. Una vez calientes, se deben envolver las avellanas en un trapo limpio y frotarlas, logrando desprender la mayor cantidad posible de cáscaras.

Posteriormente, se lleva a cabo el triturado con una licuadora de alta potencia. Este proceso transforma las avellanas primero en harina y, poco a poco, debido a los aceites naturales de este fruto seco, en una mezcla líquida. Cuando se alcanza esta consistencia, se agregan los ingredientes restantes: media taza de azúcar glass, media taza de cacao en polvo, media cucharadita de sal y media cucharadita de esencia de vainilla. Una vez todo está incorporado, se vuelve a licuar hasta obtener una textura suave y homogénea, característica esencial de una buena crema de avellanas.

El último paso consiste en envasar la crema preparada en un frasco de vidrio limpio y con tapa, asegurando así su conservación. El resultado: una crema tersa, con el sabor profundo de las avellanas tostadas, el dulzor preciso y el distintivo aroma de la vainilla. Como menciona El Espectador, esta receta sencilla pero delicada es ideal para quienes buscan experimentar nuevos sabores en la cocina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se logra una textura cremosa en la crema de avellanas casera?

La textura cremosa característica de esta crema de avellanas se obtiene triturando las avellanas tostadas en una licuadora de alta potencia. El proceso comienza transformando las avellanas en harina, pero al continuar, los aceites naturales del fruto seco se liberan y permiten que la mezcla adquiera una consistencia líquida y suave. El agregado de ingredientes como azúcar glass, cacao, sal y esencia de vainilla, y la licuadora en acción, aseguran una textura homogénea.

¿Para qué sirve la esencia de vainilla en la receta de crema de avellanas?

La esencia de vainilla en esta preparación cumple una función fundamental: realza el sabor y el aroma del producto final. Al sumarla a la mezcla, potencia los matices dulces y suaviza la combinación de cacao y avellana, brindando profundidad y un carácter único a la crema, como lo destaca El Espectador en la receta original.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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