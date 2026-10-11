Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La crema de tomate asado, típica de la gastronomía latinoamericana, ofrece una alternativa reconfortante y fácil de preparar en cualquier momento del día. Según la información presentada por El Espectador, esta preparación requiere un tiempo de 20 minutos para la organización de los ingredientes y 15 minutos adicionales de cocción, lo cual da como resultado una hermosa sopa para cuatro personas. Para la elaboración, se seleccionan un kilogramo de tomates maduros y ocho tomates cherry tipo uvalina, que, junto a una cebolla blanca mediana y una cabeza de ajo pequeña, aportan la base aromática y el sabor característico del plato. La receta sugiere también dos cucharadas de aceite de oliva, 500 mililitros de fondo de verduras o pollo, 100 mililitros de crema de leche, y, de manera opcional, una cucharadita de azúcar para ajustar la acidez. Los condimentos al gusto incluyen sal, pimienta, una cucharadita de orégano y hojas de albahaca fresca.

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El proceso comienza con el corte de los tomates y la cebolla, los cuales se disponen en una bandeja junto con los dientes de ajo y los tomates cherry. Tras rociar con aceite de oliva, sal y pimienta, se llevan al horno a 200 °C durante 25 minutos, asegurando que los tomates estén bien asados. Después, los vegetales cocidos se trasladan a una licuadora, se añade el fondo de verduras o pollo y se procesa hasta obtener una textura cremosa. Para quienes prefieren una sopa más fina, es posible pasar la mezcla por un colador. La crema resultante se lleva nuevamente a una olla, donde se cocina durante dos a tres minutos adicionales, ajustando el sabor con sal y pimienta, o una cucharadita de azúcar si es necesario. El toque final incluye hojas de albahaca y crema de leche, pudiendo acompañarse con crotones caseros y un sándwich de queso.

En cuanto al contexto histórico del tomate, de acuerdo con El Espectador, su origen se rastrea hasta la región de los Andes en América del Sur, cercana a Perú, Ecuador y Bolivia, donde fue consumido tanto como alimento como por sus supuestos efectos terapéuticos. Previamente a su llegada a Europa, los tomates migraron hacia América Central y México mediante movimientos prehistóricos de comunidades indígenas. Los italianos los cultivaron alrededor de 1550, y pronto después se expandieron a jardines en Inglaterra, España y Europa central. En Francia se popularizó el apelativo “pomme d’amour”, de donde surgió el término inglés y americano “love apple”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar crema de tomate asado según la receta latinoamericana?

Para hacer una auténtica crema de tomate asado, de acuerdo con El Espectador, se deben asar tomates y cebolla junto con ajo y tomates cherry en aceite de oliva, sal y pimienta. Luego de hornear, los ingredientes se licúan con fondo de verduras o pollo hasta lograr una textura cremosa. Finalmente, se cocina la mezcla unos minutos más, ajustando la sazón, y se sirve con albahaca y crema de leche.

¿Cuál es el origen histórico del tomate y su llegada a Europa?

El Espectador señala que el tomate proviene de la región andina de América del Sur, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia. Migró a América Central y México antes de su llegada a Europa, donde los italianos lo cultivaron hacia 1550. Poco después, se cultivó en otras regiones europeas como Inglaterra, España y Francia, donde recibió el nombre de “pomme d’amour”.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.