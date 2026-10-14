Por: El Espectador

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El robo de vehículos en Bogotá constituye solo el primer paso dentro de un entramado delictivo que involucra alteración de placas y movimientos estratégicos para evadir a las autoridades. Las investigaciones realizadas por la Sijín, Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía Nacional, han revelado que, tras el hurto, los delincuentes suelen modificar las placas de los carros y los dejan en estacionamientos o bahías durante varios días. Este período les permite verificar si el vehículo cuenta con sistemas de rastreo como GPS, lo que reduce el riesgo de ser detectados por las autoridades. Solo después de asegurarse, los automóviles robados son usados para nuevos delitos o entregados a redes de comercio ilegal de piezas automotrices, según información citada por la Sijín y declaraciones del mayor Jersaín Londoño, jefe del Grupo de Automotores de la Sijín de Bogotá.

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Un caso reciente evidencia el modo de operar de estas redes. En una operación, la policía recuperó una camioneta en Usaquén, que había sido dejada en una bahía de Bosa con placas alteradas. Las labores de patrullaje y el trabajo de peritos especializados permitieron identificar, a través de los sistemas internos de motor y chasis, que el vehículo correspondía a uno previamente reportado como robado.

No obstante, las modalidades de hurto varían. En otro operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, un individuo de 28 años fue capturado tras participar en el robo de un automóvil mediante atraco en Bosa. La localización rápida fue posible gracias al sistema GPS, que permitió activar el “Plan Candado”, una estrategia de cierre de vías para evitar la fuga de los sospechosos. De acuerdo con el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, uno de los presuntos delincuentes fue detenido y presentaba ocho procesos judiciales por hurto agravado y calificado. El juez determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según datos de la Sijín, la modalidad conocida como “halado” sigue siendo la más común para el hurto de vehículos en Bogotá, implicando que siete de cada diez hurtos se cometen de esta forma. Los ladrones aprovechan descuidos como vehículos mal estacionados y emplean técnicas rápidas, incluso remolcando los carros para trasladarlos a sitios seguros. Por esta razón, las patrullas mantienen controles en bahías y parqueaderos y, junto a la Fiscalía, avanzan investigaciones para dar con los responsables.

El balance de la Policía Metropolitana indica que, en lo que va de 2026, se han recuperado 891 vehículos y el hurto de automotores ha disminuido 9 %. Las autoridades recomiendan usar tecnologías como GPS, sistemas de apagado remoto o cortacorrientes, y reportar inmediatamente cualquier robo a la Línea 123 para mejorar las opciones de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo opera la modalidad de halado en el hurto de vehículos en Bogotá?

La modalidad de halado consiste en robar vehículos cuando están estacionados sin supervisión y, en la mayoría de los casos, sin que medie un enfrentamiento directo con el propietario. Según la Sijín, este método representa aproximadamente siete de cada diez casos de hurto de automotores en la ciudad, y los delincuentes generalmente aprovechan carros mal parqueados para actuar en pocos minutos y, en algunas situaciones, utilizan otros vehículos para remolcar los automóviles robados hacia lugares donde puedan ocultarlos.

¿Cuántos vehículos robados ha recuperado la Policía Metropolitana de Bogotá en 2026?

De acuerdo con el balance presentado por la Policía Metropolitana y declaraciones del mayor Jersaín Londoño, durante lo corrido de 2026 se han recuperado 891 vehículos robados en Bogotá, reflejando además una reducción del 9 % en el número de hurtos reportados de automotores en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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