Por: El Espectador

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El brócoli y la coliflor comparten un parentesco directo dentro del mundo vegetal, ya que ambas pertenecen a la familia de las crucíferas (Brassica oleracea). Aunque son la misma especie botánica cultivada con variaciones, sus diferencias en color, textura, sabor y valor nutricional las convierten en ingredientes únicos en la mesa. De acuerdo con la chef mexicana Mariana Orozco, autora del libro ‘Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más’ de Larousse, el brócoli está en la familia de las coles y en la cocina se pueden aprovechar tanto las ramas como los tallos, que suelen desecharse pero presentan el mismo sabor que los conocidos floretes.

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En cuanto a sus perfiles de sabor, el brócoli se distingue por tener un sabor más fuerte, con matices amargos y terrosos, mientras que la coliflor es reconocida por su dulzura suave y neutra. Esta diferencia condiciona sus usos en la cocina, ya que cada uno permite aprovechar diferentes métodos de cocción. El brócoli admite preparaciones como hervido, al vapor, blanqueado, salteado, estofado, al grill, al horno e incluso crudo, mientras que la coliflor puede ser hervida, preparada a presión, salteada, asada al horno, frita, al grill o estofada, según Orozco.

En el plano nutricional, el brócoli destaca por su mayor concentración de vitamina C, vitamina K, vitamina A y otros antioxidantes. Por su parte, la coliflor, aunque contiene menos micronutrientes que el brócoli, también ofrece vitamina C y fibra. La médica especialista en Medicina Alternativa, Milena Herrera, señala que ambos vegetales poseen colina, un nutriente esencial para la salud cerebral, la memoria y la obtención de energía. Además, Debbie Petitpain, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics (Academia de Nutricionistas y Dietistas de Estados Unidos), explica en Today que la coliflor, gracias a su riqueza en folato (vitamina B) y fibra, y por su sabor suave, es idónea como sustituto de fuentes de almidón como papa, arroz o harina.

Al momento de elegir coliflor en el mercado, es clave verificar que su color blanco resalte, que el tallo sea firme y que las hojas estén verdes y no marchitas; la presencia de puntos podría indicar madurez excesiva y debe evitarse un olor fuerte, como recomienda Orozco en su libro.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el brócoli y la coliflor?

El brócoli y la coliflor difieren principalmente en sabor, textura, color y valor nutricional. Mientras el brócoli tiene un sabor más fuerte y terroso, la coliflor es más dulce y neutra. El brócoli aporta más antioxidantes y vitaminas como C, K y A, y ambos comparten la presencia de colina, esencial para la salud cerebral.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar el brócoli y la coliflor para conservar sus nutrientes?

Según la chef Mariana Orozco, tanto el brócoli como la coliflor pueden cocinarse de muchas maneras: hervidos, al vapor, salteados, al horno, al grill o incluso crudos en el caso del brócoli. El método al vapor suele ser uno de los que mejor preserva los nutrientes de estos vegetales, pero siempre la frescura y el uso completo del vegetal son recomendados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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