El asesinato del percusionista Luder Quiñónez ha causado consternación en Cali, luego de que fuera atacado a tiros en la tarde del martes 17 de marzo en el barrio Bretaña. De acuerdo con versiones de las autoridades, el músico fue interceptado por hombres armados cuando se disponía a subir a su camioneta, en un hecho que sería un intento de hurto.

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Quiñónez contaba con una trayectoria de cerca de 30 años en la música, tiempo en el que hizo parte de importantes agrupaciones salseras. Entre ellas, acompañó a Willy García, además de haber pasado por orquestas como Son de Cali y Grupo Niche, consolidándose como un percusionista reconocido en la escena local y nacional.

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Noticias Caracol mostró un video de las cámaras de seguridad donde sucedió el crimen. El carro donde iba Luder estaba frente a una casa cuando llega un sujeto de rojo, con casco, y dispara en repetidas ocasiones.

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Posteriormente, dos motociclistas llegaron al lugar y uno de ellos vuelve a disparar. Según la Policía, el artista fue enviado al hospital, pero no sobrevivió.

¿Qué dijo Willy García por el crimen de Luder Quiñónez?

Luego conocerse la noticia, García publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, recordando la estrecha relación que construyeron durante décadas. “Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno”, escribió el artista, destacando los inicios humildes que compartieron.

El cantante también evocó los años de trabajo conjunto y los momentos vividos sobre los escenarios. “Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro”, señaló, dejando ver la profundidad del vínculo que los unía más allá de lo profesional.

En su despedida, García expresó el dolor que le deja esta pérdida y el impacto de la violencia. “Me duele profundo, en el alma, en la historia, en cada recuerdo que construimos. Mi manito, así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre”, concluyó. La publicación estuvo acompañada de videos y fotos que reflejan la cercanía entre ambos artistas, mientras la comunidad musical lamenta la partida de Quiñónez.

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