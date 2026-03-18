Un nuevo hecho de violencia se registró en el centro de Bogotá, donde un joven vigilante fue asesinado en el establecimiento donde trabajaba. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

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De acuerdo con información conocida por @gatonoticiasbogota, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantan labores en el lugar de los hechos, recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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El crimen se presentó en la calle 17 con carrera 10, una zona concurrida del centro de la capital. Según versiones preliminares, un hombre llegó hasta el sitio, ubicó al vigilante —de aproximadamente 22 años y aún sin identificar— y le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

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Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras la víctima quedó gravemente herida.

Las autoridades activaron un operativo para dar con el responsable, mientras el CTI trabaja en la recolección de material probatorio que permita establecer los móviles del homicidio.

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Por ahora, no se descartan hipótesis sobre las causas del crimen, y serán las investigaciones las que determinen si se trató de un hecho aislado o si estaría relacionado con otras situaciones.

El caso ha causado preocupación entre comerciantes y trabajadores del sector, quienes piden mayor presencia de las autoridades ante el aumento de hechos violentos en la zona.

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