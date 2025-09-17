La situación se ha agravado por la intervención de varias EPS, los problemas financieros y la falta de cumplimiento de decisiones judiciales.

Todo esto ha generado un ambiente de incertidumbre y desprotección que muchos describen como un “sálvese quien pueda”, con consecuencias que incluso han costado vidas.

En el programa ‘Las voces de Cristina’, se recogen testimonios de pacientes y voceros de asociaciones como Pacientes Colombia y la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, entre otras.

Ellos relatan cómo las fallas del sistema repercuten en el acceso a tratamientos y en la calidad de vida de los enfermos.

Otro punto clave a analizar es el Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca reorganizar el sistema de salud, aunque todavía persisten dudas sobre su efectividad.

Otro punto clave es el reciente fallo de la Corte Constitucional a favor de Sanitas, que ordenó devolver la EPS a sus dueños originales.

Sin embargo, la medida no se ha ejecutado con pulcritud, lo que agrava la desconfianza en las instituciones. Finalmente, las historias de pacientes como Wilber González y Yolima Méndez evidencian la gravedad de una crisis que exige soluciones urgentes y efectivas.

