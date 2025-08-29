En este preocupante caso de Valeria Afanador siguen surgiendo demasiadas dudas sobre las causas y el paradero real de la menor. Ahora, más allá de las repercusiones que ha tenido el acontecimiento para sus padres, sus hermanos trillizos son los que están pasando por un duro momento y están teniendo que recibir ayuda para sobrellevar el día a día, que, cada vez, es más confuso.

Las revelaciones ahora van más allá de la contaminación de la escena del lugar donde ocurrió la desaparición de Valeria, ya que ponen de manifiesto las repercusiones que tienen para sus seres queridos quienes, además de estar metidos 100 % en la búsqueda, deben atender a medios de comunicación, autoridades y a la coordinación de toda la información para logar hallarla.

Precisamente, Manuel Afanador, padre de Valeria, afirmó que sus hijos trillizos se encuentran viviendo un momento psicológico muy complicado, debido a la desaparición de la menor. El hombre le contó a Caracol Radio que los hermanos están con “miedo, con susto, con pánico… Miles de cosas” y que tratan de hacer lo mejor para sobrellevar esta situación.

“Solicitamos medidas de seguridad para nuestra familia. Mis hijos tienen pánico de salir. Tienen miedo de salir. Me dicen: ‘papá, tenemos miedo de que salgas y no regreses como le pasó a Valeria'”, agregó Afanador a ese medio de comunicación, mientras se le preguntaban distintos temas sobre su hija.

No obstante, Manuel también comentó otros puntos que son muy llamativos. Por ejemplo, que ellos no han podido ver los videos de la desaparición de Valeria, ya que se encuentran en cadena de custodia por parte de la Fiscalía. Así que han tenido que hacerlo, solamente, mediante los difundidos por los medios de comunicación y por el colegio.

¿Dónde queda el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde desapareció Valeria Afanador?

La desaparición de Valeria Afanador ha puesto los reflectores sobre el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, una institución educativa ubicada en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). La búsqueda de la joven de 10 años se ha concentrado en las inmediaciones del colegio, en el sector Rincón de las Viudas. La dirección exacta del centro educativo es carrera 16 b # 9 b -123 sur, en la vía que conduce al sector conocido como Canelón.

El plantel es un punto clave en la búsqueda de Valeria, pues fue el último lugar donde se tuvo conocimiento de su paradero y en donde se han sacado los últimos videos que dan cuenta de cuáles fueron sus pasos y cómo desapareció entre la cerca de eugenias, que conforman la cerca viva de esta institución.

