Hola, estimada audiencia de Pulzo; estas son algunas de las noticias más destacadas de esta semana, y que se han reseñado en nuestro portal.

Vacunas hacen sus primeras paradas

Varios países en todo el mundo comenzaron a recibir las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19. La que más se ha distribuido es la de Pfizer aunque la Sputnik V tiene programado aterrizar en Argentina en los próximos días.

Incluso, esta semana se le vio al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibiendo la primera dosis frente a la televisión de su país, y junto con su esposa y futura primera dama, Jill Biden.

Sin embargo, en Colombia hablar de las vacunas ha traído más controversias que soluciones, pues el presidente Iván Duque anunció que en 2021 estarán disponibles y que todos los ciudadanos tendrían garantizada la vacunación, incluso los venezolanos.

La polémica radica en que a esta última afirmación le faltaba una aclaración, y es que los migrantes que no estén regularizados en Colombia no podrán acceder al programa de inmunización, lo que motivó muchas críticas para el Gobierno Nacional; en especial porque Migración Colombia advirtió que en el país hay radicados casi dos millones de venezolanos y que un 55 % de ellos no tiene definida su situación migratoria.

Además, el Dane reveló que encuestó a algunos jefes de hogar en el país y que casi la mitad de ese grupo aseguró que no se aplicaría vacuna contra el COVID-19.

Para colmo de males, el COVID-19 está mutando en todo el mundo

También fue una semana en la que varios países informaron sobre hallazgos de nuevas cepas y la mayoría de expertos aseguran que son más contagiosas y tienen a los científicos preocupados, luego de que el Reino Unido informara la primera detección la semana pasada.

La más reciente fue justamente en Inglaterra, donde el Gobierno anunció que identificó a dos pasajeros que llegaron desde Sudáfrica y que venían contagiados con una mutación.

Días antes también se conocieron situaciones similares en las regiones más afectadas de Brasil (Río de Janeiro) y Chile (la zona de Magallanes), donde ha crecido de manera alarmante el contagio.

Salario mínimo 2021… ¿muy mínimo?

Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, terminó hablando de más sobre el aumento que tiene proyectado el Gobierno para los trabajadores el próximo año.

Dijo que será prudente con el aumento y que rondará el 3,5 %, es decir un poco más de 30.000 pesos.

Pero para la decisión que aun no se ha tomado y que sigue en discusiones con empresarios y centrales obreras, queda poco tiempo, pues la cifra debe quedar fijada antes del 31 de diciembre. Con esto, el Gobierno tiene una semana para fijar el aumento luego de que no se haya logrado ningún acuerdo en la mesa de concertación salarial.

Fútbol colombiano, siempre enlodado

Esta semana se supo que al Unión Magdalena le ofrecieron 120 millones de pesos para que se dejara ganar de Llaneros de Villavicencio en la última fecha del cuadrangular B del torneo de ascenso.

El equipo rechazó el soborno, informó a la Dimayor, y hasta necesitó protección en el duelo en el que se terminó imponiendo 2-0 en su propia casa, el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Maradona estaba limpio, pero no la estaba pasando bien…

Los resultados de la autopsia de Diego Maradona arrojaron que no había ni alcohol ni drogas ilegales en el cadáver del ’10’, pero sí presencia de diversos medicamentos para tratar su salud física y mental.

El astro argentino estaba tomado diversos medicamentos para tratar la depresión, las convulsiones, la dependencia de drogas o alcohol y hasta las náuseas.

Además, en el informe se reportó una larga lista de enfermedades que demuestran que el campeón del Mundo con Argentina no tuvo sus mejores días al final del camino.

La violencia le quita talento a los medios

El pasado miércoles el gremio de periodistas de Colombia despidió a un joven reportero gráfico que cubría las fuentes judiciales en Cali para el diario Q’ Hubo.

Su nombre era Felipe Guevara, tenía 27 años y una esposa con la que estaba esperando un bebé. Su vida se apagó dos días después de que unos sicarios lo atacaran en el barrio donde vivía en la capital del Valle.

Felipe recibió cuatro impactos de bala que afectaron su tórax, estómago y una pierna; pese a que fue sometido a dos cirugías no aguantó las heridas.

Varios de sus colegas hicieron una velatón para exigir justicia en su caso y pedirles a las autoridades que no descarten que su asesinato esté relacionado con su labor, como ya lo hizo, pues el joven periodista había recibido amenazas luego de publicar una investigación de una banda criminal.

Más noticias de esta semana, en Pulzo:

El mundo celebró una Navidad histórica en medio de la pandemia de COVID-19

Los profesionales y áreas que más trabajo tendrán en 2021: van a la fija

Hotel llamó “chica fácil” a mujer, le dijo que vestía como “sadomasoquista” y le negó entrada

Valerie Domínguez se casa: entre lágrimas y nerviosismo le dijo “mil veces sí” a su guapo novio

Fredy Guarín está cerca de ser nuevo jugador de Millonarios para Liga BetPlay

Por fallo renal, expresidente argentino Carlos Menem, en coma inducido

Feliz Navidad y feliz fin de semana para todos.

Paola Páez.

