green

La joven caleña hizo la denuncia a través de su cuenta de Instagram. En un video, contó que el hecho le sucedió el pasado sábado cuando quiso ingresar a The Click Clack Hotel, porque tenía una reserva en el restaurante Egeo, de la capital antioqueña.

En el texto que acompañó la grabación, Alexandra Rodríguez mostró su molestia e indignación por el “mal trato, la discriminación, la forma de catalogar a una mujer y de asignar etiquetas a su antojo”.

Luego, quiso relatar detalladamente lo que sucedió esa noche. Dijo que había hecho una reservación para cenar con su novio y un amigo, pero que al llegar a la puerta del hotel un hombre les dijo que no los “podía dejar pasar”.

La modelo explicó que comenzaron a cuestionarse si podría ser la ropa que su pareja, que iba con botas, pero su sorpresa fue cuando el empleado le dijo: “Es por ella, ella no cumple con el código de vestimenta del lugar”.

Al escuchar eso, la joven quedó desconcertada y así contó ese momento: “Yo me empecé a mirar. Y dije, no vengo en falda —porque sé que a veces la falda es el gran lío de la sociedad—. No iba entaconada, iba con un ‘body’, un jean brillante negro y unas botas negras. […] No estaba destapada; estaba confundida”.

Luego, para explicarle, ella dice que el empleado del hotel la apartó de allí y la llevó a una pared para mostrarle las reglas de etiqueta del lugar, y bajo las cuales se reservan el derecho de admisión. Sin embargo, allí comenzó su indignación:

“Me señaló el primer letrero que decía: ‘No se puede entrar con trajes sadomasoquistas’. [Silencio] Yo me quedé pensando qué era para ellos un traje ‘sado’… ¿Es en serio que me están haciendo esto?”.

Luego de eso, todo empeoró. La modelo contó que el empleado fue a consultarle a sus compañeros y terminaron siendo tres hombres hablando sobre ella, mientras la miraban y señalaban para “tomar la decisión de si estaba correctamente vestida para visitar ese lugar”.

Pero todo empeoró segundos después cuando otro trabajador del lugar se acercó a su novio “que en el lugar no podían entrar con chicas de la vida fácil”.

Por eso, la modelo llamó la atención que aparte de que el lugar cuestionó su forma de vestir, también le puso etiquetas para discriminarla y calificarla como determinado tipo de mujer.

Alexandra reprochó que no es posible que en “pleno 2020 los hombres estén tomando decisiones de cómo una mujer debe vestirse para visitar cierto lugar”.

“Me sentí completamente ofendida, sentí que estaban juzgándome; me sentí super mal”, añadió.

Aquí, su relato completo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Rodríguez (@alexarodriguezzz)

Estas son dos fotos que publicó su novio, Cristian Cipriani, la noche del sábado:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Cipriani (@yocristiancipriani)

¿Qué respondió el hotel ante el acto de discriminación?

Dos días después del hecho, a través de sus historias en Instagram, la cuenta del Hotel Click Clack en Medellín, difundió un comunicado disculpándose, aunque sin mencionar directamente a la modelo. Allí, dijo que se trató de un problema de comunicación y de mal criterio:

“De antemano pedimos disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por los malentendidos y errores de comunicación que se presentaron por parte del personal de seguridad al establecer un mal criterio y ejecución de nuestras políticas de ingreso diseñadas y requeridas por el equipo operativo”.

El hotel dijo que “aplicará los correctivos necesarios” en el protocolo de ingreso. Según dicen, no solo por el aforo establecido durante la pandemia sino para “seguir manteniendo barreras contra el turismo sexual“; lo que deja ver que relacionaron a la modelo con esa práctica, por los ofensivos juicios que la lanzaron solo con verla.

Aquí, el texto que dividieron en 4 historias en esa red social:

Por su parte, el restaurante Egeo sí se refirió al caso este martes, tras la difusión del caso en medios y le pidió disculpas públicas a la modelo.

“Estamos convencidos que ninguna mujer debe ser juzgada por cómo se viste o expresa. La Libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad hace parte de nuestro ADN”, se lee en parte del texto.

Fotos de la modelo Alexandra Rodríguez:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Rodríguez (@alexarodriguezzz)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Rodríguez (@alexarodriguezzz)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Rodríguez (@alexarodriguezzz)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Rodríguez (@alexarodriguezzz)