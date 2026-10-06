Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación, mediante la resolución 026789 del 2 de octubre de 2026, estableció el cronograma oficial para el proceso ordinario de traslado de docentes y directivos docentes que forman parte de la carrera en colegios públicos. Según el Ministerio, esta convocatoria está especialmente dirigida a quienes deseen cambiar de institución educativa, considerando diferentes tipos de vacantes. De acuerdo con la resolución mencionada, existen cuatro modalidades de traslado para vacantes definitivas: traslados ordinarios para instituciones con mayoría de población, traslados preferentes en Escuelas Normales Superiores, traslados en instituciones y sedes rurales ubicadas en zonas Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y traslados para instituciones etnoeducativas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

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El calendario establecido detalla que los docentes y directivos podrán realizar su inscripción del 2 al 13 de noviembre de 2026. Antes de este periodo, las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) deben consolidar y revisar las vacantes a más tardar el 9 de octubre, y emitir la correspondiente convocatoria antes del 19 del mismo mes. Un aspecto novedoso del proceso, de acuerdo con la resolución, es que las ETC están obligadas a ofrecer todas las vacantes definitivas que actualmente ocupan docentes provisionales, remitiendo esta información al Ministerio de Educación en un documento Excel antes del 20 de octubre.

La publicación y difusión de las convocatorias deberá hacerse entre el 20 y el 23 de octubre a través de la página web de cada ETC y otros canales. Entre el 26 y el 30 de octubre, las ETC podrán modificar o adicionar vacantes resultantes hasta esta última fecha. Además, cada ETC deberá comunicar sus canales oficiales y herramientas tecnológicas para recibir solicitudes, así como especificar los requisitos y criterios de priorización para clasificar a los aspirantes.

Entre el 16 de noviembre y el 11 de diciembre, las Secretarías de Educación revisarán la documentación, y del 14 al 18 de diciembre se publicará la lista de seleccionados. Para traslados internos dentro de la misma ETC, los actos administrativos se emitirán del 22 al 30 de diciembre, y si el docente proviene de otra entidad, la comunicación será entre el 31 de diciembre y el 8 de enero de 2027. Según la información del Ministerio de Educación, este proceso busca asegurar el inicio de funciones desde el primer día del año escolar 2027. En los traslados que respondan a situaciones personales o familiares que requieran protección, los convenios entre entidades no deben presentar demoras. Para docentes afrocolombianos, se exigirá la presentación de dos avales de autoridades tradicionales. Para las zonas PDET, los traslados solo podrán realizarse a vacantes del mismo perfil y dentro de plantas exclusivas de estas zonas.

En caso de incumplimiento que afecte la posesión oportuna, será el Ministerio quien informe a los entes de control correspondiente, garantizando el cumplimiento de la resolución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el paso a paso para inscribirse en el proceso de traslado de docentes de carrera en 2026?

Para participar en el proceso de traslado, los docentes primero deben estar atentos a la convocatoria que emite cada Entidad Territorial Certificada (ETC) luego de revisar y consolidar las vacantes. La inscripción estará habilitada entre el 2 y el 13 de noviembre de 2026. Posteriormente, los participantes deben radicar sus solicitudes y cumplir los requisitos establecidos, siguiendo los canales oficiales y herramientas tecnológicas que la ETC publique. Después, las secretarías evaluarán la documentación y se publicarán los resultados según el cronograma oficial.

¿Qué es una zona PDET y cómo afecta el traslado de docentes?

La sigla PDET significa Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, y hace referencia a las regiones priorizadas por estar más afectadas por el conflicto armado, la pobreza o economías ilícitas. Según la resolución del Ministerio de Educación, los docentes de carrera de estas zonas solo podrán ser trasladados a vacantes definitivas del mismo perfil y dentro de plantas docentes exclusivas de zonas PDET, ya sea dentro o fuera de su actual entidad territorial certificada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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