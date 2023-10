En W Fin de Semana, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga –la asociación que reúne a los transportadores de carga del país– habló sobre la preocupación del sector por el plan de aumento del precio del diésel por parte del Gobierno.

Cabe recordar que, en días pasados, los representantes de los transportadores fueron escuchados durante la sesión plenaria del Senado de la República. En este espacio, expresaron sus reparos frente a la intención de incrementar $8.000 el precio del ACPM en febrero de 2024, pues consideran que la medida tendrá un impacto negativo en el sector.

Ante esto, Cárdenas advirtió en W Fin de Semana que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro han planteado cómo cambiar la fórmula de combustible, “pero no ha sido posible realizar esas mesas técnicas”. Sin embargo, indicó que les prometieron que, para la próxima semana, comenzarán las discusiones.

Frente a sus reparos ante el aumento inminente, Cárdenas advirtió: “Nos preocupa mucho cuando le dicen a uno: le va a subir el doble de combustible de lo que lo tiene ahorita. Normalmente, en el mes, sube $100, baja $50 y vuelve a subir $150, pero jamás habíamos escuchado que suba $8.000 pesos”.

Como transportadores, agregó el presidente de Fedetranscarga, esta medida implicaría que su negocio se volviera “completamente inviable”, ya que “no es posible sostenerlo cuando vamos a subirle el 30% a los costos a nosotros como transportadores (…) no sería rentable ni justificable con la canasta familiar”.

Sobre las propuestas que planean llevarle al Gobierno, que anunció la aprobación del nuevo plan de inteligencia, Cárdenas afirmó que Colombia es un país productor y, por tanto, “producimos el 80% de nuestro producto diésel”. Por eso, no ven por qué tengan que medirse internacionalmente cuando se podría “aumentar la capacidad de las refinerías que tenemos en Barrancabermeja y Cartagena”, ya que “hay que invertir en esa capacidad instalada”.

Sin embargo, como plan a corto plazo ante la preocupación inmediata del gremio transportador, el presidente de Fedetranscarga indicó: “Los técnicos que tenemos contratados los gremios y Unidos son especializados y están proponiendo no medirnos a precios internacionales (sino) al precio nacional. Tenemos el producto en Colombia, el petróleo, simplemente es cambiar la fórmula de que los impuestos no se vayan a más impuestos”.

También cuestionó: “¿Para qué (el Gobierno) está recogiendo tanto dinero, cuando ya con la gasolina tienen prácticamente 20 billones de pesos? Nosotros mensualmente en el país consumimos 373 millones de galones, de los cuales el 55% es gasolina y el otro 45% es ACPM”.

Además, aseguró que los costos no solo aumentarán para los consumidores, sino también para el transportador: “De nuestros costos, el mayor ítem es el ACPM, donde nos llevamos el 35%. Con este aumento, pasaremos al 58% de los costos, nuestro trabajo prácticamente se iría en ACPM y no es viable para ningún transportador.

Finalmente, sobre cuál sería el escenario si las soluciones planteadas no general resultado y el Gobierno se mantiene en el aumento de $8.000 pesos, Cárdenas advirtió que no descartan ir a paro: “Cuando su negocio no es viable, es mejor parar a tiempo que seguir trabajando para que lo vean trabajar”.

