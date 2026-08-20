Por: El Espectador

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En la tarde del jueves 20 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un balance sobre las operaciones que se han desarrollado en Colombia tras el sismo ocurrido el pasado 11 de agosto. Según lo informado por David Tamayo, director de la entidad, después de diez días de trabajo ininterrumpido, han participado en las labores de búsqueda y rescate un total de 1.849 rescatistas, cifras que refuerzan la magnitud del esfuerzo coordinado para atender la emergencia.

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La entidad destacó que los rescatistas han trabajado durante más de 216 horas, lo que equivale a nueve días consecutivos de operación. Gracias a esta labor, han logrado rescatar a 349 personas y recuperar 213 cuerpos, de acuerdo con el comunicado oficial de la UNGRD. Este despliegue ha incluido la intervención de 54 grupos especializados: entre ellos se cuentan 16 equipos USAR, es decir, equipos de Búsqueda y Rescate Urbano acreditados en Colombia, además del apoyo de brigadas internacionales provenientes de Estados Unidos, Ecuador e Israel.

Otro aspecto relevante en el balance es la atención a los animales que resultaron afectados por el terremoto. De acuerdo con datos de la entidad, 1.044 animales han sido rescatados, mientras avanzan estrategias para garantizar su atención y bienestar durante esta contingencia.

La respuesta humanitaria ha contado también con el respaldo de la cooperación internacional. Países como El Salvador, México, Perú, Chile, Israel, China e India han enviado más de 270 toneladas de ayuda, incluidas provisiones de alimentos, medicamentos, insumos médicos, elementos para alojamiento temporal, equipos para potabilizar agua y otros suministros destinados a las zonas impactadas por el fenómeno natural, según indicó la UNGRD en su comunicación.

Actualmente, la atención de la emergencia se ha orientado, principalmente, a la distribución y provisión de alimentación, agua potable, asistencia en salud y ofrecimiento de alojamiento temporal. Asimismo, la entidad recordó que hasta el lunes 24 de agosto los municipios tienen plazo para cargar la información de los damnificados en el Registro Único de Damnificados (RUD), instrumento considerado clave para una respuesta efectiva y la toma de decisiones a nivel nacional, según la UNGRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos rescatistas han participado en la atención de la emergencia tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han intervenido 1.849 rescatistas en las tareas de búsqueda, rescate y recuperación tras el sismo del 11 de agosto. Su trabajo, sumando recursos nacionales e internacionales, ha permitido el rescate de cientos de personas y animales afectados.

¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y por qué es importante en emergencias como la del terremoto?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es una herramienta oficial mencionada por la UNGRD que permite registrar y organizar la información de las personas afectadas por una emergencia. Su importancia radica en que facilita la entrega eficiente de asistencia humanitaria y apoya la toma de decisiones desde el nivel nacional, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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